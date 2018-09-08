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    «Сибирь» потерпела четвертое поражение кряду

    КХЛ Сибирь Динамо Рига
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашней арене победило «Сибирь» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

    Кристерс Гудлевскис
    Кристерс Гудлевскис
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    Счет на 5-й минуте открыл Лаурис Дарзиньш, а спустя еще десять минут результативным броском отметился Микелис Редлихс.

    Во второй трети игры зрители не увидели заброшенных шайб, а после перерыва Линус Виделль отправил третью шайбу в ворота гостей.

    Рижане одержали вторую победу в трех проведенных матчах, а коллектив Владимира Юрзинова-младшего потерпел четвертое поражение кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Дарзиньш — 1 (Виделль), 4:04 — 1:0. Редлихс — 1 (бол., Виделль, Майоне), 14:02 — 2:0. Виделль — 2 (бол., Майоне, Редлихс), 50:33 — 3:0Вратари: Гудлевскис — Тэйлор (Красиков, 14:02)Штраф: 8 — 18Броски: 29 (12+6+11) — 20 (3+9+8)
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