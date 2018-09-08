«Сибирь» потерпела четвертое поражение кряду

В рамках регулярного чемпионата КХЛ рижскоена домашней арене победило— 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Счет на 5-й минуте открыл Лаурис Дарзиньш, а спустя еще десять минут результативным броском отметился Микелис Редлихс.

Во второй трети игры зрители не увидели заброшенных шайб, а после перерыва Линус Виделль отправил третью шайбу в ворота гостей.

Рижане одержали вторую победу в трех проведенных матчах, а коллектив Владимира Юрзинова-младшего потерпел четвертое поражение кряду.