Шумаков потребовал обмена из ЦСКА

Нападающий московского ЦСКАне вышел на тренировочные сборы вместе с «армейцами» и тренируется самостоятельно, информирует «Чемпионат».

Как стало известно изданию, 25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе московского клуба.

«Агент Сергея Шумакова обратился в клуб по поводу обмена своего клиента. В этой связи игрок сейчас тренируется индивидуально, вне основного состава», — отметили в клубе.

В финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1-4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.

У форварда осталось еще два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 млн с его стороны. 0