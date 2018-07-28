Шумаков потребовал обмена из ЦСКА

Сергей Шумаков
ХК ЦСКА
Как стало известно изданию, 25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе московского клуба.
«Агент Сергея Шумакова обратился в клуб по поводу обмена своего клиента. В этой связи игрок сейчас тренируется индивидуально, вне основного состава», — отметили в клубе.
В финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1-4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.
У форварда осталось еще два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 млн с его стороны. 0