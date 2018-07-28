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    Шумаков потребовал обмена из ЦСКА

    ЦСКА КХЛ Трансферы
    Нападающий московского ЦСКА Сергей Шумаков не вышел на тренировочные сборы вместе с «армейцами» и тренируется самостоятельно, информирует «Чемпионат».

    Сергей Шумаков
    Сергей Шумаков
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    Как стало известно изданию, 25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.

    Эту информацию подтвердили и в пресс-службе московского клуба.

    «Агент Сергея Шумакова обратился в клуб по поводу обмена своего клиента. В этой связи игрок сейчас тренируется индивидуально, вне основного состава», — отметили в клубе.

    В финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1-4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.

    У форварда осталось еще два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 млн с его стороны. 0

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