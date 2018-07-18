Владелец «Аризоны»хочет продать 49% акций клуба за 240 миллионов долларов, сообщает журналист Forbes Майк Озанян.

Владелец «Аризоны» хочет продать 49% акций клуба за 240 млн долларов nhl.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Оценочная стоимость клуба, таким образом, составляет около 500 миллионов долларов.

В ноябре прошлого года Forbes оценивал стоимость команды в 300 миллионов.

По мнению издания, сумма в 500 миллионов не является справедливой. При этом НХЛ может быть не заинтересована в объявлении сделок с меньшей оценкой после того, как «Вегас» заплатил вступительный взнос в лигу в размере 500 миллионов долларов. Для нового клуба из Сиэтла эту планку предполагается повысить до 650 миллионов.

Барроуэй стал основным владельцем «Аризоны» в декабре 2014 года и единственным — в июне 2017 года.

Клуб по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации.

За последние пять сезонов «койоты» понесли совокупные убытки в размере 45 миллионов долларов и имеют 250 миллионов долгов, из которых 100 миллионов приходится на задолженность перед лигой. 0