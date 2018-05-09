Сборная Белоруссии проиграла четвёртый матч подряд на ЧМ-2018

уступила соперникам из(2:5) на чемпионате мира по хоккею — 2018, проходящем в Дании.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Вермин, ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер.

Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.

Белорусская команда проиграла четвёртый матч подряд.

Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.