Сборная Белоруссии проиграла четвёртый матч подряд на ЧМ-2018

В составе победителей дубль оформил Йоэль Вермин, ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер.
Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.
Белорусская команда проиграла четвёртый матч подряд.
Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.
ЧМ-2018. Группа А
Швейцария – Белоруссия – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Голы: Вермин – 1 (Нидеррайтер, Унтерзандер), 1:37 – 1:0. Плэтт – 1 (Лингле, Дюков), 5:54 – 1:1. Павлович – 2 (Ковыршин, Матерухин), 10:46 – 1:2. Андригетто – 1 (Майер), 18:40 – 2:2. Вермин – 2 (Майер, Диас), 39:45 – 3:2. Корви – 2 (Диас), 42:29 – 4:2. Майер – 1 (бол., Андригетто, Хофманн), 46:44 – 5:2.Вратари: Берра – Карнаухов. Броски: 45 (16+14+15) – 24 (7+9+8).Штраф: 8 – 16.