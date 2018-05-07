Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией

На фото: Сборная России проведет третий матч на ЧМ-2018 fhr.ru

по хоккею назвала состав на третий матч чемпионата мира, который проходит в Дании.

Подопечные Ильи Воробьева после двух разгромных побед над Францией и Австрией сыграют с Белоруссией. Матч начнется в 17:15 по Москве.

Стоит отметить, что Игорь Шестеркин дебютирует в роли стартового вратаря сборной на чемпионате мира. Кроме того, крайние нападающие Максим Шалунов и Илья Михеев поменялись звеньями.

Шестеркин (Кошечкин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.