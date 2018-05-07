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    Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией

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    Сборная России проведет третий матч на ЧМ-2018
    На фото:Сборная России проведет третий матч на ЧМ-2018
    Сборная России по хоккею назвала состав на третий матч чемпионата мира, который проходит в Дании.

    Подопечные Ильи Воробьева после двух разгромных побед над Францией и Австрией сыграют с Белоруссией. Матч начнется в 17:15 по Москве.

    Стоит отметить, что Игорь Шестеркин дебютирует в роли стартового вратаря сборной на чемпионате мира. Кроме того, крайние нападающие Максим Шалунов и Илья Михеев поменялись звеньями.

    Шестеркин (Кошечкин);
    Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
    Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
    Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;
    Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.

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