Сборная России огласила состав на матч ЧМ-2018 с Белоруссией

Подопечные Ильи Воробьева после двух разгромных побед над Францией и Австрией сыграют с Белоруссией. Матч начнется в 17:15 по Москве.
Стоит отметить, что Игорь Шестеркин дебютирует в роли стартового вратаря сборной на чемпионате мира. Кроме того, крайние нападающие Максим Шалунов и Илья Михеев поменялись звеньями.
Шестеркин (Кошечкин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.