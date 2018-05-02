ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Буре: У нашей сборной хороший состав

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Павел Буре
    На фото:Павел Буре
    Легенда российского хоккея Павел Буре заявил, что у сборной России хороший состав на чемпионат мира-2018.

    Слова Буре приводит «Р-Спорт».

    «Сборная России всегда ставит самые высокие цели на любом турнире. На чемпионат мира едут те, кто хочет, может и кого выбирают тренеры. Так что в любом случае у нас хороший состав, и ожидания от его выступления тоже большие.

    Радует, что у нас едут сильные вратари. Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин – ведущие голкиперы нашего чемпионата, и хорошо, что у тренерского штаба есть такой выбор. Всех их мы видели в деле, и каждый из них готов быть первым номером на чемпионате мира», — сказа Буре.

    «Да, наша команда еще может усилиться, но уже незначительно. У нас уже есть много ребят, которые хотят и могут играть. Одно-два места в заявке стоит оставить на случай травм. Отмечу и центральную линию нападающих. Про Павла Дацюка много говорить не надо. Артем Анисимов, Илья Каблуков, Сергей Андронов давно играют на высоком уровне. Каждый из них привносит в команду что-то свое, выполняет свою роль. Я считаю, что выбор центральных форвардов правильный», — добавил чемпион мира.

    Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ

    Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая

    Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мираРоссия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Без победителей Кубка Гагарина-2018: Ткачев, Галиев и Гарипов не едут в Данию
  • Вопросы по составу сборной России на чемпионат мира – в обзоре СМИ
    •
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • 02/05
    • Сборная России прибыла на чемпионат мира в Данию
  • 01/05
    • Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ
  • 01/05
    • Форвард сборной России пропустит первые матчи чемпионата мира
  • 01/05
    • Дацюк будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 мая
  • 5,58
    •
  • «Марсель» мчится к домашнему финалу
  • «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
  • 1,93
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • Сумеет ли «Нэшвилл» наладить игру в обороне?
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая
    • 2,81Послезавтра в 04:30
  • 15:48
    • Сборная России прибыла на чемпионат мира в Данию
  • 15:33
    • «Автомобилист» подписал американца из «Нефтехимика»
  • «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Вашингтоном»
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая
    • 1,65Послезавтра в 02:00
  • 14:22
    • «Салават Юлаев» обменял вратаря на форварда «Спартака»
  • 14:09
    • Четыре игрока из НХЛ вошли в состав сборной Швейцарии на ЧМ-2018
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    • 13:39
  • 13:10
    • «Лада» не полностью погасила долги перед тренерским штабом
  • 12:37
    • «Автомобилист» заключил новый контракт с Кучерявенко
  • 12:23
    • «Нефтехимик» заключил контракт с бывшим защитником «Сочи»
  • 12:09
    • Форвард «Питтсбурга» получил перелом челюсти в матче с «Вашингтоном»
  • 11:45
    • Уланов и Гоголев вошли в тренерский штаб «Спартака»
  • 11:22
    • «Барыс» сделал квалификационные предложения Рыспаеву и еще 5 игрокам
  • Без победителей Кубка Гагарина-2018: Ткачев, Галиев и Гарипов не едут в Данию
  • Вопросы по составу сборной России на чемпионат мира – в обзоре СМИ
    • 11:09
  • 10:32
    • «Автомобилист» переподписал канадского форварда
  • 09:18
    • «Барыс» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана
  • 08:56
    • Овечкин: Сначала попал в штангу, и хорошо еще, что не задрал руки вверх
  • 08:50
    • Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:27
    • Ги Буше сохранит должность тренера «Оттавы»
  • НХЛ. Триллер в Питтсбурге, перестрелка в Виннипеге
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 2 мая
    • 07:19
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон