Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян

Разборки «Вашингтона» и «Питтсбурга», «Бостон» крупно бьет «Тампу-Бэй»

В конце прошлой недели оставались неизвестными лишь два участники второго раунда плей-офф, и оба – на Востоке. «Бостон» боролся с «Торонто», а «Вашингтон» с «Коламбусом».

В итоге «Брюинз» для выхода в следующий раунд понадобились все семь матчей, но это никак не сказалось на игре команды в первой матче против «Тампы-Бэй» во втором раунде. Несмотря на нескрываемую радость в руководстве «Лайтнинг», которые хотели, чтобы «Брюинз» и «Мэйпл Лифс» «выбили друг из друга все дерьмо», «Молнии» все равно проиграли на своем льду – 2:6.

Ударная тройка «Бостона» Маршнд-Бержерон-Пастрнак сейчас выглядит звеном с другой планеты. В игре с «Тампой» эти ребята на троих набрали 11 (3+8) очков, а до этого в седьмой встрече с «Торонто» — 7 (3+4) очков. В общем, «Лайтнинг» остается надеяться, что в следующих матчах они действительно выдохнуться. Иначе не видать «Тампе» финала Восточной конференции.

На один матч меньше в серии понадобилось сыграть «Вашингтону», чтобы пройти «Коламбус» и выйти на своего традиционного соперника последних трех лет – «Питтсбург». Казалось, что после двух домашних поражений «Кэпиталз» не вытянут серию с «Блу Джекетс», но команда Овечкина, Кузнецова и Орлова затем взяла четыре подряд победы.

Впрочем, нас с вами теперь больше интересует классическое противостояние второго раунда плей-офф с «Питтсбургом». До этого два года подряд «Вашингтон» проигрывал сопернику, который дважды кряду выигрывал Кубок Стэнли. На прошлой неделе соперники успели сыграть два матча на льду «Вашингтона», взяв по одной победе – открыл счет в серии «Питтсбург» (3:2), а затем «Вашингтон» его сравнял (4:1). Но второй матч запомнился скандалом из-за не засчитанной шайбы «Пингвинз» при счете 3:1 в пользу «Кэпиталз». В общем, впереди нас ждут жаркие битвы в Питтсбурге – в этой серии предсказать развитие событий невозможно.

«Нэшвилл» страдает с «Виннипегом», контрастные битвы «Вегаса» и «Сан-Хосе»

В Западной конференции пары плей-офф второго раунда были известны еще раньше, так что на прошлой неделе мы просто наблюдали старт новых серий, которые, как мы и ожидали, не разочаровали. После двух сыгранных матчей «Нэшвилл» и «Виннипег», а также «Вегас» и «Сан-Хосе» играют вничью 1:1 в серии.

«Нэшвилл» проиграл первый матч на своем льду (1:4), но затем в поединке с драматическим сценарием, проигрывая 1:2, вырвал победу во втором овертайме благодаря голу молодого швейцарского форварда Кевина Фиалы (5:4). Одно можно сказать точно, от надежной обороны «Предаторз» в регулярном чемпионате не осталось и следа – результаты в серии с «Колорадо» оказались не случайны, и восемь пропущенных шайб от «Джетс» в двух матчах тому подтверждение. Если «Хищники» не разберутся со своими проблемами в защите, в следующий раунд, скорее всего, выйдет «Виннипег».

Еще интереснее развивались события в двух матчах в Лас-Вегасе. Если в первом «Вегас» уничтожил «Сан-Хосе» со счетом 7:0, и нанес сопернику самое крупное поражение в плей-офф, то во втором «Шаркс» взяли реванш со счетом 4:3, и также во втором овертайме. Примечательно, что «Найтс» снова вели в счете 2:0, но в этот раз стараний Марка-Андре Флери не хватило для второго шатаута подряд – три подряд пропущенные шайбы во втором периоде и ход игры полностью перевернулся.

Питерс возглавил «Калгари», «Колорадо» продлил Беднара, «Миннесота» уволит Флетчера

Как мы и предполагали в прошлых итогах, Билл Питерс не просто так разрывал контракт с «Каролиной», а «Калгари» тоже не просто так увольнял Глена Галутзана. Буквально через пару дней «Флеймз» обьявили Питерса в качестве нового главного тренера команды. Остается пожелать 53-летнему специалисту более успешной работы, чем в «Харрикэйнз», где он за четыре сезона так и не сумел вывести команду в плей-офф. Это был первый опыт работы Питерса в качестве главного тренера после ухода из тренерского штаба Майка Бэбкока «Детройте». Но в «Калгари» Билл приходит как опытный наставник под конкретные задачи, и они наверняка подразумевают выход в постсезон.

Еще одна тренерская новость недели – «Колорадо» решил продлить еще на один сезон контракт с Джаредом Беднаром. Абсолютно логичное решение, если учесть, что всего за сезон 46-летний наставник поднял «Эвеланш» с последнего места в турнирной таблице НХЛ до выхода в плей-офф. Хотя «Колорадо» вылетел от «Нэшвилла» в первом раунде, но взял две победы, играя без двух основных вратарей и защитника. Напомним, вратарь Семен Варламов и защитник Эрик Джонсон выбыли еще в конце регулярного чемпионата, а вратарь Джонатан Бернье — по ходу серии с «Предаторз». Остается один вопрос – почему контракт был продлен всего на год? Да, для Беднара прошедший сезон был первым у руля клуба НХЛ, но чертовски успешным. Или же генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик знает что-то, что не позволяет ему верить в исключительный талант Беднара как тренера, предпочитая перепроверить результат еще одним сезоном.

Наконец, на прошедшей неделе появилась информация, что «Миннесота» планирует уволить генерального менеджера команды Чака Флетчера. Того самого Флетчера, который проработал в клубе девять лет, и с которым «Уайлд» шесть лет подряд пробиваются в плей-офф. Однако руководству клуба этого кажется мало, и можно понять почему – все шесть лет «Дикари» вылетают в первом же раунде. Стабильность – это хорошо, но франшизе нужен всплеск эмоций и новые яркие лица в команде. Судя по всему, «Миннесоту» в скором времени может ждать перестройка.

Российская неделя в НХЛ

На прошлом неделе плей-офф НХЛ покинули еще трое россиян – вместе с «Коламбусом» завершили сезон голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин. Вместе с «Торонто» — защитник Никита Зайцев. Но, судя по всему, помочь сборной на чемпионате мира сможет лишь Зайцев – оба игрока «Блу Джекетс» сослались на травмы и не приедут в Данию.

Статистика Бобровского в плей-офф оказалась неоднозначной. После двух подряд побед российский вратарь проиграл четыре матча – его коэффициент надежности составил 3,18 шайб за матч при 90% отраженных бросков. Артемий Панарин также отыграл все шесть матчей, набрал 7 (2+5) очков, но при этом завершил плей-офф с отрицательной полезностью «-4».

Что касается Никиты Зайцева, две результативные передачи в шестом матче серии с «Бостоном» оказались его единственными очками в плей-офф. В семи матчах Зайцев наработал на полезность «-3».

Продолжая не совсем приятную тему травм, следует отметить, что очередной поединок плей-офф пропустил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который так и не сыграл на этой неделе. Но если его «Пингвинз» еще продолжают борьбу в плей-офф, то информация о травмах защитников Никиты Задорова («Колорадо») и Ивана Проворова («Филадельфия») существенно испортила настроение российским болельщикам, ожидавших увидеть их в сборной.

Еще одна интересная информация – нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин может вернуться в КХЛ. Переговоры с игроком ведет «Магнитка», но до окончательного решения пока далеко.

Что касается тех россиян, которые продолжают погоню за Кубком Стэнли, самая результативная неделя удалась нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который в трех матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. При этом Овечкин отличился в каждом из двух стартовых матчей второго раунда против «Питтсбурга», а до этого оформил дубль в последней шестой игре серии первого раунда против «Коламбуса».

Его одноклубники защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов отыграли не столь результативно – у обоих по одной шайбе и одной передаче в трех матчах.

Трио россиян из «Тампы-Бэй» провело первую игру против «Бостона» (2:6) также неравномерно. Если защитник Михаил Сергачев забросил свою вторую шайбу в плей-офф, причем во втором матче подряд, то нападающий очков не набирал и закончил игру с показателем полезности «-2». А вратарь Андрей Василевский вовсе пропустил пять шайб из 23 бросков в створ.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин очки не набирал, но стабильно проводил на льду более 12 минут игрового времени в первых двух матчах второго раунда против «Виннипега». А вот голкипер «Бостона» Антон Худобин продолжает оставаться в запасе и на лед не выходит.