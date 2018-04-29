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    «Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ

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    «Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ
    На фото:«Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ
    «Баффало» получил право первого выбора на драфте НХЛ 2018 года, выиграв лотерею, которая проводилась в субботу, сообщает пресс-служба лиги.

    В лотерее драфта приняли участие 15 клубов, не пробившихся в плей-офф.

    Второй номер — у «Каролины», третий — у «Монреаля».

    «Сэйбрз» заняли последнее место в турнирной таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата, и их шансы выиграть лотерею оценивались наиболее высоко — 18,5%.

    Второй выбор «Харрикейнз» стал в некоторой степени неожиданностью, потому что шансы этого клуба на победу равнялись всего лишь 3% (11-е место). У «Канадиенс», например, они составляли 9,5% — четвертое место.

    В этом году драфт пройдет 22 и 23 июня в Далласе. Ожидается, что первым номером станет защитник Расмус Далин. В этом сезоне Далин играл за клуб «Фрелунда», выступающий в Шведской хоккейной лиге и провел 41 матч, набрав 20 (7+13) очков. В шести играх плей-офф 18-летний хоккеист заработал 3 (1+2) очка и рейтинг «+3».

    Порядок выбора на драфте 2018 года:

    1. «Баффало Сэйбрз»
    2. «Каролина Харрикейнз»
    3. «Монреаль Канадиенс»
    4. «Оттава Сенаторз»
    5. «Аризона Койотиз»
    6. «Детройт Ред Уингз»
    7. «Ванкувер Кэнакс»
    8. «Чикаго Блэкхокс»
    9. «Нью-Йорк Рейнджерс»
    10. «Эдмонтон Ойлерз»
    11. «Нью-Йорк Айлендерс»
    12. «Нью-Йорк Айлендерс» (обмен с «Калгари Флэймз»)
    13. «Даллас Старз»
    14. «Филадельфия Флайерз» (обмен с «Сент-Луис Блюз»)
    15. «Флорида Пэнтерз»

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