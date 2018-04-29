«Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ

В лотерее драфта приняли участие 15 клубов, не пробившихся в плей-офф.
Второй номер — у «Каролины», третий — у «Монреаля».
«Сэйбрз» заняли последнее место в турнирной таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата, и их шансы выиграть лотерею оценивались наиболее высоко — 18,5%.
Второй выбор «Харрикейнз» стал в некоторой степени неожиданностью, потому что шансы этого клуба на победу равнялись всего лишь 3% (11-е место). У «Канадиенс», например, они составляли 9,5% — четвертое место.
В этом году драфт пройдет 22 и 23 июня в Далласе. Ожидается, что первым номером станет защитник Расмус Далин. В этом сезоне Далин играл за клуб «Фрелунда», выступающий в Шведской хоккейной лиге и провел 41 матч, набрав 20 (7+13) очков. В шести играх плей-офф 18-летний хоккеист заработал 3 (1+2) очка и рейтинг «+3».
Порядок выбора на драфте 2018 года:
1. «Баффало Сэйбрз»
2. «Каролина Харрикейнз»
3. «Монреаль Канадиенс»
4. «Оттава Сенаторз»
5. «Аризона Койотиз»
6. «Детройт Ред Уингз»
7. «Ванкувер Кэнакс»
8. «Чикаго Блэкхокс»
9. «Нью-Йорк Рейнджерс»
10. «Эдмонтон Ойлерз»
11. «Нью-Йорк Айлендерс»
12. «Нью-Йорк Айлендерс» (обмен с «Калгари Флэймз»)
13. «Даллас Старз»
14. «Филадельфия Флайерз» (обмен с «Сент-Луис Блюз»)
15. «Флорида Пэнтерз»