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    Василевский номинирован на приз «Везина Трофи»

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    Андрей Василевский номинирован на приз «Везина Трофи»
    На фото:Андрей Василевский номинирован на приз «Везина Трофи»
    Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский номинирован на приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата — «Везина Трофи», сообщается на официальном сайте лиги.

    Василевский помог «Тампе» занять первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, проведя 65 встреч, в которых «молнии» одержали 44 победы. В среднем за игру 23-летний россиянин пропускал по 2,62 шайбы, отражая 92% бросков. Также на его счету восемь «сухих» матчей.

    Помимо Василевского в список номинантов вошли финский голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, поделивший с россиянином первое место по количеству матчей «на ноль», и американец Коннор Хеллебайк Василевский может стать первым вратарем «Лайтнинг», выигравшим «Везина Трофи». В 2014 году Бен Бишоп стал третьим, а в 2016-м году — вторым в голосовании.

    Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии наград в Лас-Вегасе.

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