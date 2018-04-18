Василевский номинирован на приз «Везина Трофи»

Российский вратарь «Тампы-Бэй»номинирован на приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата — «Везина Трофи», сообщается на официальном сайте лиги.

Василевский помог «Тампе» занять первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, проведя 65 встреч, в которых «молнии» одержали 44 победы. В среднем за игру 23-летний россиянин пропускал по 2,62 шайбы, отражая 92% бросков. Также на его счету восемь «сухих» матчей.

Помимо Василевского в список номинантов вошли финский голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, поделивший с россиянином первое место по количеству матчей «на ноль», и американец Коннор Хеллебайк Василевский может стать первым вратарем «Лайтнинг», выигравшим «Везина Трофи». В 2014 году Бен Бишоп стал третьим, а в 2016-м году — вторым в голосовании.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии наград в Лас-Вегасе.