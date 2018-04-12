НХЛ. Хет-трик Кросби, гол Малкина, дебютная победа «Вегаса» в плей-офф

«Виннипег» — «Миннесота» 3:2

«Виннипег Джетс» переиграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча, которая прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Голы в составе победителей на свой счет записали Марк Шайфли, Патрик Лайне и Джо Морроу.

У гостей отличились Мэтт Каллен и Зак Паризе. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 37 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипег Джетс».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Виннипег» — «Миннесота» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Голы: Шайфли — 1 (бол., Уилер, Бафлин), 37:37 — 1:0. Каллен — 1 (Гринуэй, Проссер), 41:46 — 1:1. Паризе — 1 (Гранлунд, Койву), 43:58 — 1:2. Лайне — 1 (Штястны), 44:51 — 2:2. Морроу — 1 (Элерс), 52:47 — 3:2.Вратари: Хеллебайк — Дубник (57:30 — 59:09, 59:18).Штраф: 2 — 4.Броски: 40 (13+8+19) — 20 (4+12+4).

«Виннипег» — «Миннесота» 3:2

«Питтсбург» — «Филадельфия» 7:0

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Встреча, которая прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Главным героем встречи стал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, который оформил хет-трик. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард хозяев Джейк Гюнцель.

По разу отличились Брайан Раст, Карл Хагелин и Евгений Малкин, который провел на льду 18 минут, заработав показатель полезности «+2».

Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил пятый шат-аут в карьере в плей-офф.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Голы: Раст — 1 (Летанг, Гюнтцель), 2:38 — 1:0. Хагелин — 1 (Хернквист, Шихан), 10:07 — 2:0. Малкин — 1 (Хагелин), 14:09 — 3:0. Гюнтцель — 1 (бол., Брассар, Шири), 27:50 — 4:0. Кросби — 1 (Дюмулин, Гюнтцель), 29:01 — 5:0. Кросби — 2 (Шульц, Гюнтцель), 47:41 — 6:0. Кросби — 3 (Дюмулин), 50:42 — 7:0.Вратари: Мюррей — Эллиотт (Мразек, 29:01).Штраф: 8 — 8.Броски: 33 (15+13+5) — 24 (9+10+5).

«Питтсбург» — «Филадельфия» 7:0

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 1:0

«Вегас Голден Найтс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Победный гол на четвертой минуте встречи провел защитник «Вегаса» Ши Теодор.

Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив 30 бросков.

Этот успех стал для «Вегаса» первым в истории в рамках Кубка Стэнли.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Теодор — 1 (Носек), 3:23 — 1:0.Вратари: Флери — Куик (58:49).Штраф: 6 — 6.Броски: 28 (8+11+9) — 30 (12+8+10).