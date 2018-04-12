НХЛ. Хет-трик Кросби, гол Малкина, дебютная победа «Вегаса» в плей-офф

«Виннипег» — «Миннесота» 3:2
«Виннипег Джетс» переиграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
Голы в составе победителей на свой счет записали Марк Шайфли, Патрик Лайне и Джо Морроу.
У гостей отличились Мэтт Каллен и Зак Паризе. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 37 бросков по своим воротам.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипег Джетс».
«Питтсбург» — «Филадельфия» 7:0
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).
Главным героем встречи стал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, который оформил хет-трик. Голом и тремя результативными передачами отметился форвард хозяев Джейк Гюнцель.
По разу отличились Брайан Раст, Карл Хагелин и Евгений Малкин, который провел на льду 18 минут, заработав показатель полезности «+2».
Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил пятый шат-аут в карьере в плей-офф.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга».
«Вегас» — «Лос-Анджелес» 1:0
«Вегас Голден Найтс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Победный гол на четвертой минуте встречи провел защитник «Вегаса» Ши Теодор.
Голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив 30 бросков.
Этот успех стал для «Вегаса» первым в истории в рамках Кубка Стэнли.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса».