Тренер «Детройта» возглавит сборную США на ЧМ-2018

Главный тренер «Детройта»будет возглавлять сборную США на чемпионате мира в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

Помогать Блашиллу будут Дэн Байлсма, Дон Гранато и Сет Апперт.

В 2017 году Блашилл также был главным тренером сборной США на чемпионате мира. Тогда команда заняла пятое место.

«Детройт» в нынешнем сезоне не сумел выйти в плей-офф, заняв 13-е место в Восточной конференции.

Капитаном сборной США на ЧМ будет трехкратный обладатель Кубка Стэнли форвард «Чикаго» Патрик Кейн.

Чемпионат мира по хоккею в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи.