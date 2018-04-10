Тренер «Детройта» возглавит сборную США на ЧМ-2018

Помогать Блашиллу будут Дэн Байлсма, Дон Гранато и Сет Апперт.
В 2017 году Блашилл также был главным тренером сборной США на чемпионате мира. Тогда команда заняла пятое место.
«Детройт» в нынешнем сезоне не сумел выйти в плей-офф, заняв 13-е место в Восточной конференции.
Капитаном сборной США на ЧМ будет трехкратный обладатель Кубка Стэнли форвард «Чикаго» Патрик Кейн.
Чемпионат мира по хоккею в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи.