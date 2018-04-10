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    Тренер «Детройта» возглавит сборную США на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США НХЛ Детройт Ред Уингз Чикаго Блэкхоукс
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    Джефф Блашилл
    На фото:Джефф Блашилл
    Главный тренер «Детройта» Джефф Блашилл будет возглавлять сборную США на чемпионате мира в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

    Помогать Блашиллу будут Дэн Байлсма, Дон Гранато и Сет Апперт.

    В 2017 году Блашилл также был главным тренером сборной США на чемпионате мира. Тогда команда заняла пятое место.

    «Детройт» в нынешнем сезоне не сумел выйти в плей-офф, заняв 13-е место в Восточной конференции.

    Капитаном сборной США на ЧМ будет трехкратный обладатель Кубка Стэнли форвард «Чикаго» Патрик Кейн.

    Чемпионат мира по хоккею в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи.

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