Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг»признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Россиянин отразил все 33 броска в матче с «Бостон Брюинз», оформив восьмой шат-аут в сезоне.

Василевский вышел на первое место в истории клуба по шат-аутам в одном сезоне, побив достижение Николая Хабибулина.

Второй звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

НХЛ. Рекордный шат-аут Василевского, дебютный дубль Голдобина

Тройку лучших замкнул канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).