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    Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз
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    Андрей Василевский
    На фото:Андрей Василевский
    Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Россиянин отразил все 33 броска в матче с «Бостон Брюинз», оформив восьмой шат-аут в сезоне.

    Василевский вышел на первое место в истории клуба по шат-аутам в одном сезоне, побив достижение Николая Хабибулина.

    Второй звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

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    Тройку лучших замкнул канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).

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