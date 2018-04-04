Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин отразил все 33 броска в матче с «Бостон Брюинз», оформив восьмой шат-аут в сезоне.
Василевский вышел на первое место в истории клуба по шат-аутам в одном сезоне, побив достижение Николая Хабибулина.
Второй звездой дня признан канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
НХЛ. Рекордный шат-аут Василевского, дебютный дубль Голдобина
Тройку лучших замкнул канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).