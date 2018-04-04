ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Рекордный шат-аут Василевского, дебютный дубль Голдобина

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс Монреаль Канадиенс Виннипег Джетс Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Флорида Пантерз Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз Аризона Койотс Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс Даллас Старз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    nhl.com

    «Айлендерс» — «Филадельфия» 5:4

    «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).

    В составе победителей Мэтью Барзал набрал 3 (2+1) очка, дубль оформил Джон Таварес, еще один точный бросок нанес Антони Бовилье.

    У проигравших 3 (2+1) очка на свой счет записал Нолан Патрик, по разу отличились Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (76 очков), а «Филадельфия» — восьмое (94 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:4 (1:1, 1:0, 1:3)
    Голы: Таварес — 35 (бол., Барзал), 7:15 — 1:0. Симмондс — 24 (Патрик, Линдблум), 19:07 — 1:1. Бовилье — 20 (Хикки, Пулок), 23:43 — 2:1. Таварес — 36 (Дж. Бэйли), 31:06 — 3:1. Барзал — 21 (Бовилье, Эберле), 36:27 — 4:1. Патрик — 12 (бол., Гостисбеер, Жиру), 44:07 — 4:2. Патрик — 13 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 48:16 — 4:3. Жиру — 30 (Кутюрье, Макдональд), 53:04 — 4:4. Барзал — 22 (Бовилье, Эберле), 53:32 — 5:4.Вратари: Грайсс — Мразек (58:22).Штраф: 8 — 12.Броски: 37 (10+17+10) — 31 (10+6+15).
    «Айлендерс» — «Филадельфия»

    «Коламбус» — «Детройт» 5:4 ОТ

    «Коламбус Блю Джекетс» у себя дома переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

    Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон, а Сонни Милано, Артемий Панарин и Пьер-Люк Дюбуа забросили по шайбе.

    К своему голу Панарин добавил две результативные передачи. Всего в этом сезоне россиянин набрал 81 (27+54) очко в 80 матчах и установил новый рекорд клуба по очкам в дебютном сезоне.

    За гостей дважды отличился Тайлер Бертуцци, по разу – Даррен Хельм и Густав Нюквист.

    Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 27.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает шестое место (96 очков), а «Детройт» — 13-е (72 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Бертуцци — 5 (Зеттерберг, Нюквист), 3:50 — 0:1. Аткинсон — 22 (бол., Джонс, Панарин), 6:16 — 1:1. Хелм — 12 (Ларкин, Манта), 11:12 — 1:2. Бертуцци — 6 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 18:37 — 1:3. Нюквист — 21 (бол., Зеттерберг, Абделькадер), 20:31 — 1:4. Аткинсон — 23 (бол., Джонс, Панарин), 30:50 — 2:4. Милано — 14 (Веренски, Бьоркстранд), 49:22 — 3:4. Панарин — 27 (бол., Джонс, Бобровский), 57:44 — 4:4. Дюбуа — 20 (Мюррей, Бьоркстранд), 62:55 — 5:4.Вратари: Бобровский — Ховард.Штраф: 6 — 10.Броски: 41 (10+20+9+2) — 27 (9+3+12+3).
    «Коламбус» — «Детройт» 5:4 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 5:2

    «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

    Форвард «дьяволов» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка. Дважды отличился Уилл Батчер. Также гол на счету Трэвиса Зэйджака.

    У гостей по шайбе забросили Райан Спунер и Кевин Хейз.

    «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции (95 очков), а «Рейнджерс» — 11-е (77 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Зэйджак — 12 (Коулман), 0:25 — 1:0. Холл — 38 (бол.), 3:41 — 2:0. Батчер — 4 (бол., Палмиери, Холл), 10:40 — 3:0. Спунер — 13 (Веси, Хитил), 17:47 — 3:1. Батчер — 5 (бол., Холл, Зэйджак), 26:53 — 4:1. Холл — 39 (буллит), 35:45 — 5:1. Хэйс — 24, 54:26 — 5:2.Вратари: Кинкейд (35:36 — 35:45) — Лундквист.Штраф: 6 — 10.Броски: 44 (12+20+12) — 24 (7+7+10).
    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 5:2

    «Монреаль» — «Виннипег» 4:5 ОТ

    «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду проиграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).

    Победу гостям принесли голы Патрика Лайне, Николая Элерса, Джека Рословича, Сами Нику и Кайла Коннора, отличившегося в овертайме.

    У хозяев точными бросками отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон, Керби Райкел и Алекс Гальченюк.

    «Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции (69 очков), а «Виннипег» идет вторым на Западе (110 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Лайне — 44 (бол., Бафлин, Коннор), 12:25 — 0:1. Элерс — 29 (Штястны), 14:19 — 0:2. Рословик — 5 (Пулман), 35:58 — 0:3. Лехконен — 11 (Гальченюк), 39:00 — 1:3. Байрон — 20 (Галлахер, Друэн), 43:19 — 2:3. Райкел — 1 (Питри), 50:15 — 3:3. Нику — 1 (Коннор, Копп), 50:39 — 3:4. Гальченюк — 19 (бол., Шлемко, Питри), 58:18 — 4:4. Коннор — 30 (Рословик, Майерс), 63:00 — 4:5.Вратари: Прайс (58:11 — 58:18) — Мэйсон.Штраф: 8 — 24.Броски: 40 (10+14+14+2) — 32 (10+8+11+3).
    «Монреаль» — «Виннипег» 4:5 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:0

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома одержала крупную победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

    Шайбы в этом матче забросили Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Крис Куниц и Джей Ти Миллер.

    Россиянин Никита Кучеров отдал голевую передачу и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 98 (38+60) очков в 78 матчах, он впервые добрался до отметки в 60 ассистов.

    Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне, что стало новым клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Николаю Хабибулину.

    «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции (110 очков), а «Бостон» — первое (110 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Пойнт — 31 (Кучеров, Коберн), 25:01 — 1:0. Хедман — 16 (Коберн, Кэллахэн), 30:59 — 2:0. Куниц — 13 (Кэллахэн, Джирарди), 34:27 — 3:0. Миллер — 23, 42:34 — 4:0.Вратари: Василевский — Раск.Штраф: 4 — 8.Броски: 36 (17+16+3) — 33 (8+13+12).
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:0

    «Флорида» — «Нэшвилл» 2:1

    «Флорида Пантерз» на своей площадке победила «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

    Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей на Колтона Севьюра. Еще один гол себе в актив записал Джонатан Юбердо.

    Единственный точный бросок у «хищников» нанес Роман Йози.

    «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (90 очков). «Нэшвилл» — первый на Западе (113 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Юбердо — 26 (Макгинн, Трочек), 18:30 — 1:0. Сивиур — 10 (Дадонов, Экблад), 50:33 — 2:0. Йоси — 13 (Эллис), 56:08 — 2:1.Вратари: Луонго — Ринне (58:08 — 59:23, 59:26 — 59:59).Штраф: 0 — 2.Броски: 33 (14+12+7) — 46 (18+10+18).
    «Флорида» — «Нэшвилл» 2:1

    «Калгари» — «Аризона» 1:4

    «Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» с крупным счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

    Самыми результативными игроками матча стали игроки «Койотс», набравшие по 2 очка: защитник Кевин Коннотон (1+1) и форварды Кристиан Фишер (1+1) и Макс Доми (0+2). По голу у победителей забросили Рихард Паник и Дилан Строум.

    Единственный точный бросок у «Флэймз» нанес Ник Шор.

    В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает 11-е место (82 очка), а «Аризона» — 15-е (69 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Аризона» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Паник — 14 (Коннотон, Келлер), 3:48 — 0:1. Коннотон — 11 (Доми, Мерфи), 16:39 — 0:2. Фишер — 14 (Арчибальд, Перлини), 22:18 — 0:3. Шор — 5 (Лазар, Бартковски), 24:32 — 1:3. Стром — 3 (Доми), 52:50 — 1:4.Вратари: Гиллис — Раанта.Штраф: 8 — 2.Броски: 43 (8+17+18) — 21 (8+7+6).
    «Калгари» — «Аризона» 1:4

    «Ванкувер» — «Вегас» 4:5 Б

    «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

    В основное время за хозяев первый дубль в карьере оформил Николай Голдобин, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Брэндон Саттер.

    Гости ответили дублем Брэндона Пирри и голами Томаша Татара и Вильяма Карлссона. Победный буллит реализовал Ши Теодор.

    В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 14-е место (70 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Пирри — 1 (Миллер), 4:28 — 0:1. Голдобин — 7 (Саттер), 19:39 — 1:1. Пирри — 2 (Так, Карлссон), 23:27 — 1:2. Татар — 20 (Теодор, Карлссон), 27:19 — 1:3. Карлссон — 43 (бол., Так, Миллер), 42:17 — 1:4. Хорват — 22 (бол., Эдлер, Д. Седин), 44:06 — 2:4. Саттер — 11 (Гонс, Йокинен), 48:21 — 3:4. Голдобин — 8 (Бига, Сотнер), 50:53 — 4:4.Победный буллит: Теодор.Вратари: Маркстрем — Суббан.Штраф: 8 — 4.Броски: 25 (6+6+10+3) — 39 (11+16+6+6).
    «Ванкувер» — «Вегас» 4:5 Б

    «Сан-Хосе» — «Даллас» 2:4

    «Даллас Старз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

    Главной звездой матча стал форвард «звезд» Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит.

    В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает пятое место (98 очков), а «Даллас» — десятое (90 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Кутюр — 33 (бол., Бернс, Хертл), 9:21 — 1:0. Майер — 20 (Бернс, Павелски), 15:16 — 2:0. Бенн — 30 (Клингберг, Сегин), 39:29 — 2:1. Смит — 6 (Шор), 54:43 — 2:2. Бенн — 31, 56:54 — 2:3. Бенн — 32 (п.в.), 59:36 — 2:4.Вратари: Джонс (58:28 — 59:36) — Лехтонен (Маккенна, 15:54).Штраф: 2 — 2.Броски: 31 (18+12+1) — 23 (5+6+12).
    «Сан-Хосе» — «Даллас» 2:4
    «Филадельфия» Проворова обязана справиться с «Айлендерс»«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Сент-Луис», голы Овечкина и Тарасенко
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 04/04
    • Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
  • 28/03
    • Тарасенко — третья звезда дня в НХЛ
  • 25/03
    • Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Безударные согласные
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 4 апреля
  • 2,11
    •
  • Не испугается ли «Спартак» самарского снега?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 4 апреля
  • 1,98
    •
    Хоккей. Главное
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Сент-Луис», голы Овечкина и Тарасенко
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 09:57
    • Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
  • 09:51
    • «Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера
  • 00:11
    • Малкин — самый ценный игрок «Питтсбурга» по итогам «регулярки» НХЛ
  • 19:44
    • «Ак Барс» победил «Трактор» и довел счет в серии до 3:0
  • 11:32
    • Ковальчук и Дацюк – самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
  • 02/04
    • СКА уверенно разобрался с ЦСКА и повел в серии
  • 02/04
    • Третьяк — единственный кандидат на выборах президента ФХР
  • 02/04
    • КХЛ назвала лучших игроков марта
  • 01/04
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором»
  • 01/04
    • Семен Варламов выбыл до конца сезона
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон