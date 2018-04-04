НХЛ. Рекордный шат-аут Василевского, дебютный дубль Голдобина

«Айлендерс» — «Филадельфия» 5:4
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).
В составе победителей Мэтью Барзал набрал 3 (2+1) очка, дубль оформил Джон Таварес, еще один точный бросок нанес Антони Бовилье.
У проигравших 3 (2+1) очка на свой счет записал Нолан Патрик, по разу отличились Уэйн Симмондс и Клод Жиру.
В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (76 очков), а «Филадельфия» — восьмое (94 очка).
«Коламбус» — «Детройт» 5:4 ОТ
«Коламбус Блю Джекетс» у себя дома переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.
Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон, а Сонни Милано, Артемий Панарин и Пьер-Люк Дюбуа забросили по шайбе.
К своему голу Панарин добавил две результативные передачи. Всего в этом сезоне россиянин набрал 81 (27+54) очко в 80 матчах и установил новый рекорд клуба по очкам в дебютном сезоне.
За гостей дважды отличился Тайлер Бертуцци, по разу – Даррен Хельм и Густав Нюквист.
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 27.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает шестое место (96 очков), а «Детройт» — 13-е (72 очка).
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 5:2
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Форвард «дьяволов» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка. Дважды отличился Уилл Батчер. Также гол на счету Трэвиса Зэйджака.
У гостей по шайбе забросили Райан Спунер и Кевин Хейз.
«Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции (95 очков), а «Рейнджерс» — 11-е (77 очков).
«Монреаль» — «Виннипег» 4:5 ОТ
«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду проиграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).
Победу гостям принесли голы Патрика Лайне, Николая Элерса, Джека Рословича, Сами Нику и Кайла Коннора, отличившегося в овертайме.
У хозяев точными бросками отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон, Керби Райкел и Алекс Гальченюк.
«Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции (69 очков), а «Виннипег» идет вторым на Западе (110 очков).
«Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:0
«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома одержала крупную победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Шайбы в этом матче забросили Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Крис Куниц и Джей Ти Миллер.
Россиянин Никита Кучеров отдал голевую передачу и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 98 (38+60) очков в 78 матчах, он впервые добрался до отметки в 60 ассистов.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне, что стало новым клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Николаю Хабибулину.
«Тампа» занимает второе место в Восточной конференции (110 очков), а «Бостон» — первое (110 очков).
«Флорида» — «Нэшвилл» 2:1
«Флорида Пантерз» на своей площадке победила «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей на Колтона Севьюра. Еще один гол себе в актив записал Джонатан Юбердо.
Единственный точный бросок у «хищников» нанес Роман Йози.
«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (90 очков). «Нэшвилл» — первый на Западе (113 очков).
«Калгари» — «Аризона» 1:4
«Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» с крупным счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).
Самыми результативными игроками матча стали игроки «Койотс», набравшие по 2 очка: защитник Кевин Коннотон (1+1) и форварды Кристиан Фишер (1+1) и Макс Доми (0+2). По голу у победителей забросили Рихард Паник и Дилан Строум.
Единственный точный бросок у «Флэймз» нанес Ник Шор.
В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает 11-е место (82 очка), а «Аризона» — 15-е (69 очков).
«Ванкувер» — «Вегас» 4:5 Б
«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).
В основное время за хозяев первый дубль в карьере оформил Николай Голдобин, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Брэндон Саттер.
Гости ответили дублем Брэндона Пирри и голами Томаша Татара и Вильяма Карлссона. Победный буллит реализовал Ши Теодор.
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 14-е место (70 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).
«Сан-Хосе» — «Даллас» 2:4
«Даллас Старз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).
Главной звездой матча стал форвард «звезд» Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит.
В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает пятое место (98 очков), а «Даллас» — десятое (90 очков).