НХЛ. Рекордный шат-аут Василевского, дебютный дубль Голдобина

«Айлендерс» — «Филадельфия» 5:4

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).

В составе победителей Мэтью Барзал набрал 3 (2+1) очка, дубль оформил Джон Таварес, еще один точный бросок нанес Антони Бовилье.

У проигравших 3 (2+1) очка на свой счет записал Нолан Патрик, по разу отличились Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (76 очков), а «Филадельфия» — восьмое (94 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:4 (1:1, 1:0, 1:3) Голы: Таварес — 35 (бол., Барзал), 7:15 — 1:0. Симмондс — 24 (Патрик, Линдблум), 19:07 — 1:1. Бовилье — 20 (Хикки, Пулок), 23:43 — 2:1. Таварес — 36 (Дж. Бэйли), 31:06 — 3:1. Барзал — 21 (Бовилье, Эберле), 36:27 — 4:1. Патрик — 12 (бол., Гостисбеер, Жиру), 44:07 — 4:2. Патрик — 13 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 48:16 — 4:3. Жиру — 30 (Кутюрье, Макдональд), 53:04 — 4:4. Барзал — 22 (Бовилье, Эберле), 53:32 — 5:4.Вратари: Грайсс — Мразек (58:22).Штраф: 8 — 12.Броски: 37 (10+17+10) — 31 (10+6+15).

«Айлендерс» — «Филадельфия»

«Коламбус» — «Детройт» 5:4 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» у себя дома переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон, а Сонни Милано, Артемий Панарин и Пьер-Люк Дюбуа забросили по шайбе.

К своему голу Панарин добавил две результативные передачи. Всего в этом сезоне россиянин набрал 81 (27+54) очко в 80 матчах и установил новый рекорд клуба по очкам в дебютном сезоне.

За гостей дважды отличился Тайлер Бертуцци, по разу – Даррен Хельм и Густав Нюквист.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 27.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает шестое место (96 очков), а «Детройт» — 13-е (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) Голы: Бертуцци — 5 (Зеттерберг, Нюквист), 3:50 — 0:1. Аткинсон — 22 (бол., Джонс, Панарин), 6:16 — 1:1. Хелм — 12 (Ларкин, Манта), 11:12 — 1:2. Бертуцци — 6 (бол., Зеттерберг, Крунвалль), 18:37 — 1:3. Нюквист — 21 (бол., Зеттерберг, Абделькадер), 20:31 — 1:4. Аткинсон — 23 (бол., Джонс, Панарин), 30:50 — 2:4. Милано — 14 (Веренски, Бьоркстранд), 49:22 — 3:4. Панарин — 27 (бол., Джонс, Бобровский), 57:44 — 4:4. Дюбуа — 20 (Мюррей, Бьоркстранд), 62:55 — 5:4.Вратари: Бобровский — Ховард.Штраф: 6 — 10.Броски: 41 (10+20+9+2) — 27 (9+3+12+3).

«Коламбус» — «Детройт» 5:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 5:2

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Форвард «дьяволов» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка. Дважды отличился Уилл Батчер. Также гол на счету Трэвиса Зэйджака.

У гостей по шайбе забросили Райан Спунер и Кевин Хейз.

«Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции (95 очков), а «Рейнджерс» — 11-е (77 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Голы: Зэйджак — 12 (Коулман), 0:25 — 1:0. Холл — 38 (бол.), 3:41 — 2:0. Батчер — 4 (бол., Палмиери, Холл), 10:40 — 3:0. Спунер — 13 (Веси, Хитил), 17:47 — 3:1. Батчер — 5 (бол., Холл, Зэйджак), 26:53 — 4:1. Холл — 39 (буллит), 35:45 — 5:1. Хэйс — 24, 54:26 — 5:2.Вратари: Кинкейд (35:36 — 35:45) — Лундквист.Штраф: 6 — 10.Броски: 44 (12+20+12) — 24 (7+7+10).

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 5:2

«Монреаль» — «Виннипег» 4:5 ОТ

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду проиграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).

Победу гостям принесли голы Патрика Лайне, Николая Элерса, Джека Рословича, Сами Нику и Кайла Коннора, отличившегося в овертайме.

У хозяев точными бросками отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон, Керби Райкел и Алекс Гальченюк.

«Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции (69 очков), а «Виннипег» идет вторым на Западе (110 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) Голы: Лайне — 44 (бол., Бафлин, Коннор), 12:25 — 0:1. Элерс — 29 (Штястны), 14:19 — 0:2. Рословик — 5 (Пулман), 35:58 — 0:3. Лехконен — 11 (Гальченюк), 39:00 — 1:3. Байрон — 20 (Галлахер, Друэн), 43:19 — 2:3. Райкел — 1 (Питри), 50:15 — 3:3. Нику — 1 (Коннор, Копп), 50:39 — 3:4. Гальченюк — 19 (бол., Шлемко, Питри), 58:18 — 4:4. Коннор — 30 (Рословик, Майерс), 63:00 — 4:5.Вратари: Прайс (58:11 — 58:18) — Мэйсон.Штраф: 8 — 24.Броски: 40 (10+14+14+2) — 32 (10+8+11+3).

«Монреаль» — «Виннипег» 4:5 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома одержала крупную победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Шайбы в этом матче забросили Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Крис Куниц и Джей Ти Миллер.

Россиянин Никита Кучеров отдал голевую передачу и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 98 (38+60) очков в 78 матчах, он впервые добрался до отметки в 60 ассистов.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне, что стало новым клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Николаю Хабибулину.

«Тампа» занимает второе место в Восточной конференции (110 очков), а «Бостон» — первое (110 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Пойнт — 31 (Кучеров, Коберн), 25:01 — 1:0. Хедман — 16 (Коберн, Кэллахэн), 30:59 — 2:0. Куниц — 13 (Кэллахэн, Джирарди), 34:27 — 3:0. Миллер — 23, 42:34 — 4:0.Вратари: Василевский — Раск.Штраф: 4 — 8.Броски: 36 (17+16+3) — 33 (8+13+12).

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:0

«Флорида» — «Нэшвилл» 2:1

«Флорида Пантерз» на своей площадке победила «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей на Колтона Севьюра. Еще один гол себе в актив записал Джонатан Юбердо.

Единственный точный бросок у «хищников» нанес Роман Йози.

«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (90 очков). «Нэшвилл» — первый на Западе (113 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Юбердо — 26 (Макгинн, Трочек), 18:30 — 1:0. Сивиур — 10 (Дадонов, Экблад), 50:33 — 2:0. Йоси — 13 (Эллис), 56:08 — 2:1.Вратари: Луонго — Ринне (58:08 — 59:23, 59:26 — 59:59).Штраф: 0 — 2.Броски: 33 (14+12+7) — 46 (18+10+18).

«Флорида» — «Нэшвилл» 2:1

«Калгари» — «Аризона» 1:4

«Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Аризоне Койотс» с крупным счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

Самыми результативными игроками матча стали игроки «Койотс», набравшие по 2 очка: защитник Кевин Коннотон (1+1) и форварды Кристиан Фишер (1+1) и Макс Доми (0+2). По голу у победителей забросили Рихард Паник и Дилан Строум.

Единственный точный бросок у «Флэймз» нанес Ник Шор.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает 11-е место (82 очка), а «Аризона» — 15-е (69 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Аризона» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Паник — 14 (Коннотон, Келлер), 3:48 — 0:1. Коннотон — 11 (Доми, Мерфи), 16:39 — 0:2. Фишер — 14 (Арчибальд, Перлини), 22:18 — 0:3. Шор — 5 (Лазар, Бартковски), 24:32 — 1:3. Стром — 3 (Доми), 52:50 — 1:4.Вратари: Гиллис — Раанта.Штраф: 8 — 2.Броски: 43 (8+17+18) — 21 (8+7+6).

«Калгари» — «Аризона» 1:4

«Ванкувер» — «Вегас» 4:5 Б

«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

В основное время за хозяев первый дубль в карьере оформил Николай Голдобин, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Брэндон Саттер.

Гости ответили дублем Брэндона Пирри и голами Томаша Татара и Вильяма Карлссона. Победный буллит реализовал Ши Теодор.

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 14-е место (70 очков), а «Вегас» — третье (109 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Пирри — 1 (Миллер), 4:28 — 0:1. Голдобин — 7 (Саттер), 19:39 — 1:1. Пирри — 2 (Так, Карлссон), 23:27 — 1:2. Татар — 20 (Теодор, Карлссон), 27:19 — 1:3. Карлссон — 43 (бол., Так, Миллер), 42:17 — 1:4. Хорват — 22 (бол., Эдлер, Д. Седин), 44:06 — 2:4. Саттер — 11 (Гонс, Йокинен), 48:21 — 3:4. Голдобин — 8 (Бига, Сотнер), 50:53 — 4:4.Победный буллит: Теодор.Вратари: Маркстрем — Суббан.Штраф: 8 — 4.Броски: 25 (6+6+10+3) — 39 (11+16+6+6).

«Ванкувер» — «Вегас» 4:5 Б

«Сан-Хосе» — «Даллас» 2:4

«Даллас Старз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

Главной звездой матча стал форвард «звезд» Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит.

В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает пятое место (98 очков), а «Даллас» — десятое (90 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) Голы: Кутюр — 33 (бол., Бернс, Хертл), 9:21 — 1:0. Майер — 20 (Бернс, Павелски), 15:16 — 2:0. Бенн — 30 (Клингберг, Сегин), 39:29 — 2:1. Смит — 6 (Шор), 54:43 — 2:2. Бенн — 31, 56:54 — 2:3. Бенн — 32 (п.в.), 59:36 — 2:4.Вратари: Джонс (58:28 — 59:36) — Лехтонен (Маккенна, 15:54).Штраф: 2 — 2.Броски: 31 (18+12+1) — 23 (5+6+12).