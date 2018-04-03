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    Защитник «Миннесоты» выбыл до конца сезона из-за перелома лодыжки

    НХЛ Миннесота Уайлд
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    Райан Сутер
    На фото:Райан Сутер
    Защитник «Миннесоты» Райан Сутер пропустит остаток сезона из-за перелома правой лодыжки, сообщается на официальном сайте НХЛ.

    Хоккеист получил повреждение в субботнем матче с «Далласом» (1:4).

    33-летний игрок перенесет операцию, дата которой пока не определена.

    «Мне очень жаль его, — сказал главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро. — На протяжении карьеры он не был подвержен травмам. Наверное, его эта ситуация сильно расстроила. Мы просто хотим, чтобы он как можно быстрее поправился».

    В текущем сезоне Сутер принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрал 51 (6+45) очков и занимает второе место в лиге по количеству среднего игрового времени (26:46), пропустив вперед только Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» (26:47).

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