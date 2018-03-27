Гендиректор «Югры»: Надеемся, нас оставят в КХЛ

Генеральный директор «Югры»прокомментировал информацию о том, что клуб будет исключен из КХЛ.

«Я не знаю. Ничего не слышал на этот счет. Никого из нас не звали на совет директоров КХЛ. Видимо, все будет решаться без нас.

Конечно, есть надежды на положительное решение. Надежда умирает последней. У вас вот какие-то данные есть. А какие они, что только нас?Вместе с "Ладой"? Ну, будем смотреть.

Я про бумагу из ФХ, поступившую в КХЛ, ничего не буду говорить, но мы, конечно, прилагали усилия и предпринимали определенные действия, потому что хоккей у нас очень любят.

Не хотел бы говорить о возможном исключении. Давайте дождемся решения», — приводит слова Филипенко «Спорт-Экспресс».