ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Василевский установил рекорд «Тампы»

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Василевский
    На фото:Андрей Василевский
    Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский установил рекорд клуба по количеству побед с командой в сезоне.

    По итогам матча с «Торонто» (4:3) Василевский одержал с «Тампой» 41-ю победу в нынешнем сезоне, что стало рекордным результатом.

    Предыдущий рекорд принадлежал Бэну Бишопу, который выиграл с «Тампой» 40 матчей в сезоне-2014/15.

    «Я не думал о рекорде в начале сезона. Мне удалось его установить благодаря хорошей игре партнеров. Все дело в парнях и в их усилиях. Почти в каждой игре меня очень здорово поддерживали, помогали. Но в последних матчах я многовато пропустил — нужно исправляться», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

    Напомним, «молнии» продолжают лидировать в Восточной конференции НХЛ.

    «Тампа-Бэй» и «Торонто» сыграют результативный поединок«Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
    •
  • НХЛ. Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне, «Тампа» гарантировала себе место в плей-офф
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта
    •
  • 11/03
    • Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • «Нэшвилл» и «Тампа» вышли в плей-офф, неделя российских юбилеев в НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • ЦСКА идет без потерь, «Автомобилист» расстался с Крикуновым, фантастический Кравцов
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Затяжной старт Южного
  • Прогнозы и ставки на хоккей и теннис 21 марта
  • 5,83
    •
  • Дания не вызывает доверия
  • Дания – Панама. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 22 марта
  • 2,14
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • СКА в шаге от «западного» финала
  • «Локомотив» проиграл в хоккее, но победил в борьбе
    • 11:04
  • 10:22
    • Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. Хет-трик Панарина, рекорд Василевского, дебютный гол Свечникова
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
    • 09:15
  • СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференции
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
    • 1,41Завтра в 19:30
  • ЦСКА может пройти «Йокерит» уже в пятом матче серии
  • ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
    • 1,65Завтра в 19:30
  • 07:16
    • Ротенберг и Точицкий пришли на скамейку СКА во время драки, нарушив регламент
  • «Салават Юлаев» на кураже обыграет «Трактор»
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
    • 2,13Сегодня в 17:00
  • «Металлург» и «Ак Барс» продолжат играть результативно
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
    • 2,13Сегодня в 17:00
  • 23:21
    • Квартальнов: Нужно было побольше бросать и играть чуть попроще
  • 23:09
    • Знарок: Все матчи с «Локомотивом» будут тяжелыми
  • КХЛ. «Магнитка» уступила «Ак Барсу», СКА победил в Ярославле
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 20 марта
    • Вчера в 22:21
  • 21:48
    • ЦСКА — в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
  • 19:35
    • «Ак Барс» вышел вперед в серии с «Магниткой»
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором»
  • Возьмет ли «Сент-Луис» реванш у «Бостона»?
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 марта
    • 1,95Завтра в 03:00
  • 14:20
    • «Амур» продлил контракты с тремя игроками
  • 20/03
    • «Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клуба
  • НХЛ. Шайба Панарина, передача Емелина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
    • Вчера в 08:38
  • 20/03
    • Куликов отказался от операции на спине
  • КХЛ. Дубль Ковальчука в Ярославле, первое поражение ЦСКА
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 19 марта
    • 19/03/2018 в 23:11
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон