Василевский установил рекорд «Тампы»

Российский голкиперустановил рекорд клуба по количеству побед с командой в сезоне.

По итогам матча с «Торонто» (4:3) Василевский одержал с «Тампой» 41-ю победу в нынешнем сезоне, что стало рекордным результатом.

Предыдущий рекорд принадлежал Бэну Бишопу, который выиграл с «Тампой» 40 матчей в сезоне-2014/15.

«Я не думал о рекорде в начале сезона. Мне удалось его установить благодаря хорошей игре партнеров. Все дело в парнях и в их усилиях. Почти в каждой игре меня очень здорово поддерживали, помогали. Но в последних матчах я многовато пропустил — нужно исправляться», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, «молнии» продолжают лидировать в Восточной конференции НХЛ.