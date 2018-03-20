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    Куликов отказался от операции на спине

    Виннипег Джетс НХЛ
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    Дмитрий Куликов
    На фото:Дмитрий Куликов
    Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов, получивший травму спины, отказался от операции, заявил главный тренер «Джетс» Пол Морис.

    У россиянина произошел рецидив травмы спины. В субботу Морис заявил, что 27-летний Куликов будет прооперирован и пропустит восемь недель.

    «У него был выбор. Он встречался с хирургами. Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию. После нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции. Есть другие варианты лечения, так что сегодня операции не было. Сейчас мы рассчитываем, что ясность относительно его возвращения в состав наступит через месяц, а не два, как было бы в случае с операцией. Надеемся, что все пройдет удачно, и он сможет вернуться к команде даже раньше», — сказал Морис, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

    Перед началом прошлого сезона Куликов ударился спиной о незакрытую калитку в контрольной игре с «Торонто», из-за чего провел только 47 матчей.

    В 62 матчах нынешнего сезона он набрал 11 (3+8) очков.

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