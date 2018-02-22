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    НХЛ. Перестрелка в Вегасе, гол Анисимова, провал «Далласа»

    Обзор матчей «регулярки» НХЛ 22 февраля

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Оттава Сенаторз Анахайм Дакс Даллас Старз Вегас Голден Найтс Калгари Флэймз
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    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
    НХЛ. Все матчиС 04:00 мск
    Гол Анисимова помог «Чикаго» победить «Оттаву», «Даллас» Радулова уступил «Анахайму».

    «Чикаго» — «Оттава» 3:2 Б

    «Чикаго» нанес поражение «Оттаве» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время шайбы в составе «Блэкхоукс» забросили Патрик Кейн (15-я минута) и Артем Анисимов (26). У «Сенаторз» отличились Зак Смит (16) и Мэтт Дюшен (33). Победу «Чикаго» в серии буллитов принес Ник Шмальц.

    Анисимов провел на льду 17 мингут и сделал два броска по воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» – «Оттава» – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Кейн (Хиностроза, Кемпф) – 14:19 (5x5), 1:1 – Смит (Брассар, Стоун) – 15:56 (5x5), 2:1 – Анисимов (Кейн, Густафссон) – 25:52 (5x5), 2:2 – Дюшейн (Стоун, Классон) – 32:01 (5x5), 3:2 – Шмальц – 65:00 (ПБ)Вратари: Форсберг – Кондон.Штраф: 2 – 4.Броски: 38 (14+10+10+4) – 34 (4+14+9+7).
    «Чикаго» — «Оттава» 3:2 Б

    «Анахайм» — «Даллас» 2:0

    «Анахайм» одержал «сухую» победу над «Далласом» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    Заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (14-я минута) и Райан Гецлаф (45).

    Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провел на льду 20 минут 58 секунд и нанес шесть бросков в створ при нулевом показателе полезности.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» – «Даллас» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Линдхольм (Гецлаф, Монтур) – 13:15 (5x4), 2:0 – Гецлаф (Бошемен, Грант) – 44:28 (4x5)Вратари: Миллер – Бишоп (56:24).Штраф: 15 – 11.Броски: 17 (4+8+5) – 41 (10+7+24).
    «Анахайм» — «Даллас» 2:0

    «Вегас» — «Калгари» 7:3

    «Вегас» перебросал «Калгари» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

    У «рыцарей» отличились Райан Карпентер (3-я минута), Вильям Карлссон (20), Райлли Смит (22), Алекс Так (34), Лука Сбиса (44), Томаш Носек (52) и Коди Икин (55).

    За «Флэймз» забивали Ти Джей Броди (17), Дуги Хэмилтон (21) и Мэттью Ткачук (32).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Калгари» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
    Голы: 1:0 – Карпентер – 02:28 (5x5), 1:1 – Броди (Хэмоник, Стэйджан) – 16:45 (5x5), 2:1 – Карлссон (Смит, Шмидт) – 19:29 (5x4), 2:2 – Хэмилтон (Баклунд, Джордано) – 20:20 (5x5), 3:2 – Смит (Миллер, Маршессо) – 21:18 (5x5), 3:3 – Ткачук (Годро, Хэмилтон) – 31:07 (5x4), 4:3 – Так (Перрон, Хаула) – 33:58 (5x5), 5:3 – Сбиса (Так) – 43:17 (5x5), 6:3 – Носек (Сбиса, Перрон) – 51:15 (5x5), 7:3 – Икин (Карпентер) – 54:18 (5x5)Вратари: Флери — Риттих.Штраф: 11 — 13.Броски: 26 (11+8+7) – 31 (6+14+11).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Анахайм» — «Даллас». Чья оборона окажется надежнее?«Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля
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