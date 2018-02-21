НХЛ. «Тампа» сильнее «Вашингтона», шайбы Тарасенко и Барбашева

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Вашингтону» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

У «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я и 18-я минуты), Крис Куниц (17) и российский форвард Никита Кучеров (53).

У «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер (30) с передачи россиянина Дмитрия Орлова и капитан команды Александр Овечкин (52).

Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 39 секунд. Орлов — 25 минут 11 секунд, Овечкин — 23 минуты 14 секунд. У «молний» Кучеров провел на льду 17 минут 49 секунд, Владислав Наместников — 16 минут 7 секунд, Михаил Сергачев — 9 минут 34 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) Голы: 0:1 – Пойнт (Кэллахэн, Гурд) – 02:30 (5x4), 0:2 – Куниц (Шустр, Кэллахэн) – 16:00 (5x5), 0:3 – Пойнт (Строльман) – 17:52 (5x5), 1:3 – Эллер (Орлов, Коннолли) – 29:32 (5x4), 2:3 – Овечкин (Нисканен) – 51:02 (5x5), 2:4 – Кучеров (Коберн) – 52:58 (5x5)Вратари: Холтби (58:04) — Василевский.Штраф: 4 — 4.Броски: 37 (8+14+15) — 19 (8+5+6).

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Нью-Джерси» — «Коламбус» 1:2

«Коламбус» на выезде победил «Нью-Джерси» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Три очка «жакетам» принесли Бун Дженнер (6-я минута) и Скотт Харрингтон (34). У проигравших отличился Тейлор Холл (22).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков, став третьей звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: 0:1 – Дженнер (Веренски) – 05:19 (5x5), 1:1 – Холл (Хишир) – 21:34 (5x5), 1:2 – Харрингтон (Панарин, Дюбуа) – 33:10 (5x5)Вратари: Кинкейд (58:06 — 59:34) — Бобровский.Штраф: 6 — 4.Броски: 31 (11+11+9) — 19 (13+2+4).

«Нью-Джерси» — «Коламбус» 1:2

«Торонто» — «Флорида» 1:0

«Торонто» на своей площадке переиграл «Флориду» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Победную шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк (на 20-й минуте).

Защитник «листьев» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты, у гостей 21 минуту отыграл Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Флорида» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Голы: 1:0 – ван Римсдайк (Бозак, Гардинер) – 19:31 (5x5)Вратари: Андерсен — Луонго (58:55).Штраф: 4 — 4.Броски: 31 (11+15+5) — 40 (13+12+15).

«Торонто» — «Флорида» 1:0

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Филадельфия» в овертайме сломила сопротивление «Монреаля» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

У «летчиков» в основное время отличились Нолан Патрик (28-я минута) и Якуб Ворачек (59), у «Канадиенс» забивали Джефф Питри (18) и Пол Байрон (49). Победу «Филадельфии» на 2-й минуте овертайма принес Ворачек.

Защитник хозяев Иван Проворов за 25 минут 18 секунд результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: 0:1 – Питри (Алзнер, Юдон) – 17:47 (5x5), 1:1 – Патрик (Жиру, Ворачек) – 27:18 (5x4), 1:2 – Байрон (Плеканец, Галлахер) – 48:45 (5x5), 2:2 – Ворачек (Кутюрье, Гостисбер) – 58:35 (6x5), 3:2 – Ворачек (Гостисбер, Фильппула) – 61:26 (3x3)Вратари: Лион — Прайс.Штраф: 5 — 11.Броски: 33 (10+12+8+3) — 27 (8+13+6+0).

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Детройт» — «Нэшвилл» 2:3

«Детройт» на своем льду проиграл «Нэшвилла» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Победу «Предаторз» принесли шайбы Скотта Хартнелла (5-я минута), Кайла Турриса (10) и Виктора Арвидссона (45). У «Ред Уингз» голы на счету Андреаса Атанасиу (31) и Томаша Татара (48).

Российский защитник «хищников» Алексей Емелин за 12 минут 20 секунд на льду нанёс три броска в створ и применил три силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» – «Нэшвилл» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Голы: 0:1 – Хартнелл (Йози, Эллис) – 04:18 (5x5), 0:2 – Туррис (Йози, Смит) – 09:35 (5x5), 1:2 – Атанасиу (Ларкин) – 30:12 (5x5), 1:3 – Арвидссон (Суббэн, Эллис) – 44:50 (5x5), 2:3 – Татар (Атанасиу, Абделкейдер) – 47:54 (5x5)Вратари: Ховард (57:52) – Сарос.Штраф: 2 – 16.Броски: 36 (8+14+14) – 29 (15+7+7).

«Детройт» — «Нэшвилл» 2:3

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 3:4

«Лос-Анджелес» прервал трехматчевую победную серию «Виннипега» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Героем встречи стал словенский нападающий Анже Копитар. Звездный центр «королей» проводил свой 900-й матч в НХЛ и в самом конце игры отметился голевой передачей на пустые ворота, которые поразил Дастин Браун. Эта передача стала 800-м очком, набранным словенцем в НХЛ.

Также у «Кингз» отличились Алек Мартинес (22-я минута), Дион Фанеф (38) и Торри Митчелл (47). В составе «Джетс» забивали Блейк Уилер (6), Дастин Бафлин (39) и Патрик Лайне (60).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) Голы: 1:0 – Уилер (Бафлин, Лайне) – 05:46 (5x3), 1:1 – Мартинес (Кемпе, Пирсон) – 21:49 (5x4), 1:2 – Фанёф (Мартинес, Амадио) – 37:05 (5x4), 2:2 – Бафлин (Майерс, Рослович) – 38:55 (5x5), 2:3 – Митчелл (Кемпе, Маззин) – 46:71 (5x5), 2:4 – Браун (Тоффоли, Копитар) – 55:54 (5x5), 3:4 – Лайне (Уилер, Литтл) – 59:11 (6x4)Вратари: Хеллебайк (57:44 — 57:52, 58:08 — 59:11, 59:34 — 59:36, 59:47) — Кюмпер.Штраф: 10 — 10.Броски: 33 (16+5+12) — 32 (5+16+11).

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 3:4

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 2:3

«Сан-Хосе» в гостях перебросал «Сент-Луис» — 3:2 (0:0, 3:2, 0:0).

В составе «Шаркс» отличились Логан Кутюр (27-я минута), Йоонас Донской (33) и Миккель Бёдкер (36). У хозяев шайбы забросили российские форварды Иван Барбашев (29), ставший третьей звездой встречи, и Владимир Тарасенко (40).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Голы: 0:1 – Кутюр (Бёдкер, Браун) – 26:35 (5x5), 1:1 – Барбашев (Бродзяк, Яшкин) – 28:23 (5x5), 1:2 – Донской (Кутюр, Власич) – 32:05 (5x5), 1:3 – Бёдкер (Тирни, Хансен) – 35:54 (5x5), 2:3 – Тарасенко (Данн) – 39:36 (5x4)Вратари: Хаттон (57:39) — Джонс.Штраф: 4 — 6.Броски: 33 (8+12+13) — 23 (12+6+5).

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 2:3

«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3

«Эдмонтон» проиграл «Бостону», упустив преимущество в две шайбы, — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3).

На шайбы Райана Строума (19-я минута) и Джуджхара Хайры (32) «мишки» ответили голами Ноэля Аккьяри (45), Мэтта Грзелчика (52) и Давида Крейчи (59).

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин сделал 18 сэйвов. Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Голы: 1:0 – Строум – 18:29 (4x4), 2:0 – Хайра (Слепышев, Нурс) – 31:38 (5x5), 2:1 – Аккьяри (Круг, Карло) – 44:37 (5x5), 2:2 – Грзелчик (Нэш, Макэвой) – 51:42 (5x5), 2:3 – Крейчи (Хайнен, Бэйкс) – 58:56 (5x5)Вратари: Тэлбот (59:15) — Худобин.Штраф: 8 — 4.Броски: 20 (3+11+6) — 43 (13+16+14).

«Эдмонтон» — «Бостон» 2:3

«Ванкувер» — «Колорадо» 4:5 ОТ

«Ванкувер» в овертайме проиграл «Колорадо» — 4:5 ОТ (0:0, 4:3, 0:1, 0:1).

В составе «Эвеланш» отличились Тайсон Джост (31-я минута), Микко Рантанен (38), Габриэль Ландеског (40), Тайсон Бэрри (57) и Натан Маккиннон (64). У «Кэнакс» забивали Даррен Арчибальд (21), Николай Голдобин (34), Боэндон Саттер (34) и Бо Хорват (36).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (0:0, 4:3, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – Арчибальд (Саттер, Эрикссон) – 20:34 (5x5), 1:1 – Джост (Бэрри, Маккиннон) – 30:46 (5x4), 2:1 – Голдобин (Пульо, Берчи) – 33:01 (5x4), 3:1 – Саттер (Голдобин) – 33:52 (5x5), 4:1 – Хорват (Бёзер) – 35:42 (5x5), 4:2 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 37:57 (5x4), 4:3 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 39:23 (5x4), 4:4 – Бэрри (Рантанен, Ландеског) – 56:59 (5x4), 4:5 – Маккиннон (Бэрри) – 63:36 (4x3)Вратари: Нильссон — Варламов.Штраф: 12 — 6.Броски: 28 (9+10+4+5) — 34 (12+10+10+2).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com