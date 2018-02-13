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    НХЛ. Дубль Дадонова в юбилейном матче, 30-й гол Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Аризона Койотс Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
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    Евгений Дадонов
    Евгений Дадонов
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Торонто» продлил победную серию до четырех матчей, «Чикаго» потерпел шестое поражение кряду.

    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 4:3

    «Торонто» на своем льду перебросал «Тампу-Бэй» — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

    В составе «Мэйпл Лифс» отличились Вильям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32) и Джеймс ван Римсдайк (45). У «Тампы» шайбы забросили российский форвард Никита Кучеров (41), также отличившийся результативной передачей на Алекса Киллорна (36), и Янни Гоерд (42).

    Кучеров, лидирующий в гонке бомбардиров НХЛ (30 шайб + 41 передача), был признан третьей звездой матча.

    Российские игроки «молний» Михаил Сергачев (15.18) и Владислав Наместников (14.45) завершили встречу с показателем полезности «-1». Защитник «листьев» Никита Зайцев провел на льду 25 минут 16 секунд и заработал показатель «+1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
    Голы: 1:0 – Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) – 11:55 (5x5), 2:0 – Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 23:08 (5x5), 3:0 – Гардинер (Нюландер, Мэттьюс) – 31:36 (5x5), 3:1 – Киллорн (Пойнт, Кучеров) – 35:59 (5x5), 3:2 – Кучеров (Киллорн) – 40:58 (5x5), 3:3 – Гурд (Коберн, Стэмкос) – 41:18 (5x5), 4:3 – ван Римсдайк (Бозак) – 44:37 (5x5)Вратари: Андерсен — Василевский (58:13).Штраф: 4 — 2.Броски: 23 (9+8+6) — 34 (9+14+11).
    «Торонто» — «Тампа-Бэй» 4:3

    «Аризона» — «Чикаго» 6:1

    «Чикаго» пропустил шесть голов от «Аризоны» — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

    Победу «Койотс» принесли шайбы Макса Доми (2-я минута), Клейтона Келлера (10), Алекса Голигоски (28), Тобиаса Ридера (30), Ника Казинса (48) и Кристиана Дворака (56). Единственный гол «Блэкхоукс» забил Алекс Дебринкэт (25).

    19 минут на льду провел российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов, отметившийся двумя бросками по воротам при коэффициенте полезности «-2».

    «Чикаго» потерпел шестое поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» – «Чикаго» – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
    Голы: 1:0 – Доми (Чикран, Ридер) – 01:32 (5x5), 2:0 – Келлер (Степан) – 09:22 (5x5), 2:1 – Дебринкэт (Тэйвз, Боума) – 24:33 (5x4), 3:1 – Голигоски (Келлер, Доми) – 27:06 (5x5), 4:1 – Ридер (Фишер) – 29:33 (5x4), 5:1 – Казинс (Голигоски, Коннотон) – 47:12 (5x5), 6:1 – Дворак (Фишер, Риналдо) – 55:38 (5x5)Вратари: Раанта – Форсберг (Гласс, 27:06).Штраф: 16 – 12.Броски: 22 (10+7+5) – 38 (10+17+11).
    «Аризона» — «Чикаго» 6:1

    «Эдмонтон» — «Флорида» 5:7

    «Эдмонтон» и «Флорида» забросили 12 шайб на двоих — 5:7 (1:1, 2:2, 2:4).

    В составе гостей дублем отметился российский нападающий Евгений Дадонов (30-я и 51-я минуты), для которого сегодняшняя встреча стала 100-й в североамериканской лиге. Также отличились Аарон Экблад (18), Денис Мальгин (27) и Винс Трочек (41, 47, 59).

    За хозяев шайбу забросили Патрик Марун (19), Леон Драйзайтль (23), Дрейк Каджула (30), Антон Слепышев​ (47) и Коннор Макдэвид (55).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
    Голы: 0:1 – Экблад (Мальгин, Мэтисон) – 17:46 (5x4), 1:1 – Марун (Овитю, Макдэвид) – 18:35 (5x5), 2:1 – Драйзайтль – 22:46 (бул), 2:2 – Мальгин (Мэтисон, Писик) – 26:21 (5x5), 3:2 – Каджула (Рассел, Хайра) – 29:35 (5x5), 3:3 – Дадонов (Бьюгстад, Экблад) – 29:58 (5x5), 3:4 – Трочек (Яндл, Барков) – 40:18 (5x4), 3:5 – Трочек (Яндл, Юбердо) – 46:05 (5x4), 4:5 – Слепышев (Летестю) – 46:53 (5x5), 4:6 – Дадонов – 50:46 (бул), 5:6 – Макдэвид (Марун) – 54:58 (5x5), 5:7 – Трочек (Юбердо) – 59:00 (en)Вратари: Тэлбот (58:32 — 59:00) — Раймер.Штраф: 8 — 0.Броски: 32 (11+12+9) — 40 (13+14+13).
    «Эдмонтон» — «Флорида» 5:7
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Чикаго» может прервать серию поражений в игре с «Аризоной»«Аризона» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
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