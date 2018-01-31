НХЛ. Хет-трик Малкина, два очка Панарина

«Айлендерс» — «Флорида» 1:4

«Флорида» на выезде обыграла «Айлендерс» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Российский форвард гостей Евгений Дадонов (35-я минута) забросил 11-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи. У «Пантерз» также отличились Майк Мэтисон (10-я минута), Кейт Яндл (45) и Джонатан Юбердо (49).

За «островитян» шайбу забросил Адам Пелеч (46).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: 0:1 – Мэтисон (Писик, Севьюр) – 08:57 (5x5), 0:2 – Дадонов – 34:40 (5x5), 0:3 – Яндл (Трочек) – 44:14 (5x5), 1:3 – Пелеч (Бейли, Чимера) – 45:09 (5x5), 1:4 – Юбердо (Трочек) – 58:49 (en)Вратари: Галак (56:52 — 58:49) — Сятери.Штраф: 0 — 2.Броски: 33 (7+10+16) — 40 (12+16+12).

«Айлендерс» — «Флорида» 1:4

«Баффало» — «Нью-Джерси» 1:3

«Нью-Джерси» прервал свою серию из четырех поражений, переиграв «Баффало» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

За «Дэвилз» голы забили Майлз Вуд (26-я минута), Тейлор Холл (46) и Кайл Палмьери (60), у «Сэйбрз» отличился Джейк Маккейб (55).

Защитник «клинков» Виктор Антипин провел на льду 15 минут 35 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: 0:1 – Вуд (Батчер, Палмьери) – 25:49 (5x5), 0:2 – Холл (Братт, Хишир) – 45:31 (5x5), 1:2 – Маккейб (О'Райлли) – 54:58 (5x4), 1:3 – Палмьери – 59:54 (en)Вратари: Ленер (58:23 — 59:54) — Кинкейд.Штраф: 0 — 8.Броски: 28 (11+7+10) — 28 (9+10+9).

«Баффало» — «Нью-Джерси» 1:3

«Бостон» — «Анахайм» 1:3

«Бостон» на своем льду уступил «Анахайму» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).

Победу «Дакс» принесли Адам Хенрик (14-я и 60-я минуты) и Якоб Сильверберг (10). У «Брюинз» гол на счету Райана Спунера (60).

Голкипер «мишек» Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Анахайм» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Голы: 0:1 – Сильверберг (Фаулер, Ракелль) – 09:04 (5x5), 0:2 – Хенрик (Ракелль, Фаулер) – 13:59 (5x4), 1:2 – Спунер (Круг, Пастрняк) – 59:18 (6x5), 1:3 – Хенрик – 59:53 (en)Вратари: Худобин (58:43 — 59:19, 59:29 — 59:53) — Гибсон (Миллер, 52:35).Штраф: 6 — 10.Броски: 31 (5+13+13) — 27 (15+4+8).

«Бостон» — «Анахайм» 1:3

«Каролина» — «Оттава» 2:1

«Каролина» одержала волевую победу над «Оттавой» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо (42-я минута) и Виктор Раск (52), за «Сенаторз» гол забил Жан-Габриэль Пажо (39).

Это поражение стало для «Сенаторз» шестым подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: 0:1 – Пажо (Смит, Карлссон) – 38:48 (5x5), 1:1 – Ахо (Терявяйнен, Стаал) – 41:49 (5x5), 2:1 – Раск (Уильямс, Хэнифин) – 51:32 (5x4)Вратари: Уорд — Андерсон (59:55).Штраф: 2 — 6.Броски: 39 (8+18+13) — 30 (10+12+8).

«Каролина» — «Оттава» 2:1

«Коламбус» — «Миннесота» 2:3 Б

«Миннесота» по буллитам дожала «Коламбус» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и российский форвард Артемий Панарин (55), сделавший также результативную передачу.

У «Уайлд» отличились Джейсон Цукер (25) и Чарли Койл (53). В серии буллитов победу гостям принес Зак Паризе.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков и стал первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Миннесота» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) Голы: 1:0 – Савар (Кукан, Панарин) – 01:16 (5x5), 1:1 – Цукер (Бродин, Гранлунд) – 24:25 (5x4), 1:2 – Койл – 52:10 (5x5), 2:2 – Панарин (Аткинсон, Джонс) – 54:48 (5x4), 2:3 – Паризе – 65:00 (ПБ)Вратари: Бобровский — Дубник.Штраф: 4 — 6.Броски: 30 (6+11+9+4) — 43 (11+20+9+3).

«Коламбус» — «Миннесота» 2:3 Б

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 5:2

«Питтсбург» одержал победу над «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

В составе «Пингвинз» хет-трик сделал российский форвард Евгений Малкин (40-я, 47-я и 59-я минуты), дублем отметился Брайан Раст (12, 54). У «Шаркс» отличились Брент Бернс (31) и Логан Кутюр (39).

Малкин был признан второй звездой игры.

«Пингвинз» одержали третью победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Голы: 1:0 – Раст (Шихэн, Коул) – 11:09 (5x5), 1:1 – Бёрнс (Донской, Бёдкер) – 30:00 (5x4), 1:2 – Кутюр (Гертл, Павелски) – 38:35 (5x4), 2:2 – Малкин (Кессел) – 39:55 (5x5), 3:2 – Малкин (Хёрнквист) – 46:01 (5x5), 4:2 – Раст (Кюнхакль, Летанг) – 53:58 (5x5), 5:2 – Малкин (Раст, Кросби) – 58:47 (en)Вратари: Мюррей — Джонс (57:09 — 58:47).Штраф: 12 — 8.Броски: 31 (11+10+10) — 42 (13+23+6).

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 5:2

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Тампа-Бэй» в гостях проиграла «Виннипегу» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

В составе «Джетс» отличились Патрик Лайне (24-я минута), Кайл Коннор (29) и Брайан Литтл (55). За Лайтнинг« гол забил Мэттью Пека (20).

Форварды "молний" Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 17 минут 20 секунд и 15 минут 46 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20 минут 25 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: 0:1 – Пека (Пойнт, Дотчин) – 19:30 (5x5), 1:1 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 23:30 (5x3), 2:1 – Коннор (Уилер, Майерс) – 28:35 (5x5), 3:1 – Литтл (Перро, Элерс) – 54:35 (5x5)Вратари: Хатчинсон — Доминге (58:01).Штраф: 8 — 8.Броски: 37 (10+15+12) — 24 (9+6+9).

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Нэшвилл» — «Чикаго» 1:2

«Нэшвилл» потерпел поражение от «Чикаго» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

У «Блэкхоукс» забивали Дэвид Кемпф (4-я минута) и Винсент Хиностроза (35), у «Предаторз» отличился Кайл Туррис (23).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: 0:1 – Кемпф (Хиностроза, Юрчо) – 03:02 (5x5), 1:1 – Туррис (Хартнелл, Смит) – 22:12 (5x5), 1:2 – Хиностроза (Шмальц, Кейн) – 34:33 (5x5)Вратари: Сарос (58:20 — 59:45) — Форсберг.Штраф: 9 — 7.Броски: 43 (8+13+22) — 31 (9+13+9).

«Нэшвилл» — «Чикаго» 1:2

«Сент-Луис» — «Монреаль» 3:1

Гол Ивана Барбашева помог «Сент-Луису» победить «Монреаль» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Барбашев отличился на 25-й минуте. На 46-й минуте преимущество «Блюз» удвоил Патрик Берглунд, а третий гол «Сент-Луиса» на 58-й минуте забил Александр Стин, отправивший шайбу в пустые ворота. Гол престижа в составе «Канадиенс» на счету Шарля Юдона (59-я минута).

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 49 секунд.

Барбашев стал второй звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: 1:0 – Барбашев – 24:38 (5x5), 2:0 – Берглунд (Томпсон, Парэйко) – 45:14 (5x4), 3:0 – Стин (Бродзяк) – 57:43 (en), 3:1 – Юдон (Галлахер) – 58:53 (6x4)Вратари: Хаттон — Прайс (57:33 — 57:43, 57:58).Штраф: 7 — 6.Броски: 31 (8+14+9) — 34 (11+10+13).

«Сент-Луис» — «Монреаль» 3:1

«Даллас» — «Лос-Анджелес» 0:3

«Лос-Анджелес» «всухую» обыграл «Даллас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Голы на свой счёт записали Пол Ладью (4-я минута), Дрю Даути (26) и Алек Мартинес (42).

Нападающий «Старз» Александр Радулов провел на льду 20 минут 44 секунды и отметился 5 бросками по воротам «Кингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Ладью (Копитар, Иафалло) – 03:05 (5x5), 0:2 – Даути (Маззин, Копитар) – 25:09 (5x4), 0:3 – Мартинес (Митчелл, Пирсон) – 41:05 (5x5)Вратари: Бишоп — Кюмпер.Штраф: 6 — 8.Броски: 28 (8+12+8) — 42 (12+15+15).

«Даллас» — «Лос-Анджелес» 0:3

«Калгари» — «Вегас» 2:4

«Вегас» в гостях перебросал «Калгари» — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0).

На гол Райлли Смита на 17-й минуте «Флэймз» ответили шайбами Сэма Беннетта (27) и Мэттью Ткачука (39). В «Голден Найтс» забили три гола в течение одной минуты — отличились Эрик Хаула (59), Джонатан Маршессо (59) и Дэвид Перрон (60).

Команда Жерара Галлана выиграла 33 матча и повторила рекорд лиги по количеству побед в дебютном чемпионате, установленный в сезоне-1993/94 «Анахайм Дакс» и «Флоридой Пантерз». При этом «Вегас» провел 49 матчей, в то время как «утки» и «пантеры» — по 84.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Голы: 0:1 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 16:03 (5x4), 1:1 – Беннетт (Брауэр) – 26:02 (5x5), 2:1 – Ткачук (Хэмилтон, Фролик) – 38:43 (5x5), 2:2 – Хаула – 58:14 (5x5), 2:3 – Маршессо (Карлссон, Гэррисон) – 58:24 (5x5), 2:4 – Перрон (Белльмар, Теодор) – 59:07 (en)Вратари: Смит (59:01 — 59:07) — Флери.Штраф: 4 — 6.Броски: 33 (12+10+11) — 35 (10+14+11).

«Калгари» — «Вегас» 2:4

«Ванкувер» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Ванкувер» в овертайме одолел «Колорадо» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0).

После первого периода «косатки» вели 2:0 благодаря голам Бо Хорвата и Майкла дель Зотто, однако во второй двадцатиминутке «лавинам» удалось восстановить паритет и даже выйти вперед: сначала Джей Ти Комфер сократил отставание, а затем Габриэль Ландеског оформил дубль.

В третьем периода Даниэль Седин сравнял счет, а победный гол на второй минуте овертайма забил Свен Берчи.

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов сыграл 7 минут 36 секунд и заработал показатель «-2». Защитник Никита Задоров провел на льду 20 минут 17 секунд и завершил встречу с показателем «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Хорват (Ванек, Танев) – 06:36 (5x5), 2:0 – дель Зотто (Танев, Виртанен) – 11:45 (5x5), 2:1 – Комфер (Джонсон, Маккиннон) – 24:20 (5x5), 2:2 – Ландеског (Бэрри, Рантанен) – 26:22 (5x5), 2:3 – Ландеског (Рантанен, Жирар) – 35:05 (5x4), 3:3 – Седин (Седин, Бёзер) – 42:00 (5x4), 4:3 – Берчи (Саттер, Танев) – 61:07 (3x3)Вратари: Маркстрем — Бернье.Штраф: 10 — 10.Броски: 26 (8+11+6+1) — 30 (11+10+9+0).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com