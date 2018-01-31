НХЛ. Хет-трик Малкина, два очка Панарина

«Айлендерс» — «Флорида» 1:4
«Флорида» на выезде обыграла «Айлендерс» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Российский форвард гостей Евгений Дадонов (35-я минута) забросил 11-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи. У «Пантерз» также отличились Майк Мэтисон (10-я минута), Кейт Яндл (45) и Джонатан Юбердо (49).
За «островитян» шайбу забросил Адам Пелеч (46).
«Баффало» — «Нью-Джерси» 1:3
«Нью-Джерси» прервал свою серию из четырех поражений, переиграв «Баффало» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
За «Дэвилз» голы забили Майлз Вуд (26-я минута), Тейлор Холл (46) и Кайл Палмьери (60), у «Сэйбрз» отличился Джейк Маккейб (55).
Защитник «клинков» Виктор Антипин провел на льду 15 минут 35 секунд.
«Бостон» — «Анахайм» 1:3
«Бостон» на своем льду уступил «Анахайму» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).
Победу «Дакс» принесли Адам Хенрик (14-я и 60-я минуты) и Якоб Сильверберг (10). У «Брюинз» гол на счету Райана Спунера (60).
Голкипер «мишек» Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
«Каролина» — «Оттава» 2:1
«Каролина» одержала волевую победу над «Оттавой» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо (42-я минута) и Виктор Раск (52), за «Сенаторз» гол забил Жан-Габриэль Пажо (39).
Это поражение стало для «Сенаторз» шестым подряд.
«Коламбус» — «Миннесота» 2:3 Б
«Миннесота» по буллитам дожала «Коламбус» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и российский форвард Артемий Панарин (55), сделавший также результативную передачу.
У «Уайлд» отличились Джейсон Цукер (25) и Чарли Койл (53). В серии буллитов победу гостям принес Зак Паризе.
Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков и стал первой звездой матча.
«Питтсбург» — «Сан-Хосе» 5:2
«Питтсбург» одержал победу над «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).
В составе «Пингвинз» хет-трик сделал российский форвард Евгений Малкин (40-я, 47-я и 59-я минуты), дублем отметился Брайан Раст (12, 54). У «Шаркс» отличились Брент Бернс (31) и Логан Кутюр (39).
Малкин был признан второй звездой игры.
«Пингвинз» одержали третью победу кряду.
«Виннипег» — «Тампа-Бэй» 3:1
«Тампа-Бэй» в гостях проиграла «Виннипегу» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
В составе «Джетс» отличились Патрик Лайне (24-я минута), Кайл Коннор (29) и Брайан Литтл (55). За Лайтнинг« гол забил Мэттью Пека (20).
Форварды "молний" Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 17 минут 20 секунд и 15 минут 46 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20 минут 25 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
«Нэшвилл» — «Чикаго» 1:2
«Нэшвилл» потерпел поражение от «Чикаго» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
У «Блэкхоукс» забивали Дэвид Кемпф (4-я минута) и Винсент Хиностроза (35), у «Предаторз» отличился Кайл Туррис (23).
«Сент-Луис» — «Монреаль» 3:1
Гол Ивана Барбашева помог «Сент-Луису» победить «Монреаль» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Барбашев отличился на 25-й минуте. На 46-й минуте преимущество «Блюз» удвоил Патрик Берглунд, а третий гол «Сент-Луиса» на 58-й минуте забил Александр Стин, отправивший шайбу в пустые ворота. Гол престижа в составе «Канадиенс» на счету Шарля Юдона (59-я минута).
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 49 секунд.
Барбашев стал второй звездой матча.
«Даллас» — «Лос-Анджелес» 0:3
«Лос-Анджелес» «всухую» обыграл «Даллас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы на свой счёт записали Пол Ладью (4-я минута), Дрю Даути (26) и Алек Мартинес (42).
Нападающий «Старз» Александр Радулов провел на льду 20 минут 44 секунды и отметился 5 бросками по воротам «Кингз».
«Калгари» — «Вегас» 2:4
«Вегас» в гостях перебросал «Калгари» — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0).
На гол Райлли Смита на 17-й минуте «Флэймз» ответили шайбами Сэма Беннетта (27) и Мэттью Ткачука (39). В «Голден Найтс» забили три гола в течение одной минуты — отличились Эрик Хаула (59), Джонатан Маршессо (59) и Дэвид Перрон (60).
Команда Жерара Галлана выиграла 33 матча и повторила рекорд лиги по количеству побед в дебютном чемпионате, установленный в сезоне-1993/94 «Анахайм Дакс» и «Флоридой Пантерз». При этом «Вегас» провел 49 матчей, в то время как «утки» и «пантеры» — по 84.
«Ванкувер» — «Колорадо» 4:3 ОТ
«Ванкувер» в овертайме одолел «Колорадо» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0).
После первого периода «косатки» вели 2:0 благодаря голам Бо Хорвата и Майкла дель Зотто, однако во второй двадцатиминутке «лавинам» удалось восстановить паритет и даже выйти вперед: сначала Джей Ти Комфер сократил отставание, а затем Габриэль Ландеског оформил дубль.
В третьем периода Даниэль Седин сравнял счет, а победный гол на второй минуте овертайма забил Свен Берчи.
Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов сыграл 7 минут 36 секунд и заработал показатель «-2». Защитник Никита Задоров провел на льду 20 минут 17 секунд и завершил встречу с показателем «+1».