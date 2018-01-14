НХЛ. «Питтсбург» победил «Детройт», «Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси»

«Питтсбург» — «Детройт» 4:1
«Питтсбург» уверенно обыграл «Детройт» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвины» одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Евгений Малкин принял участие во всех голах «Питтсбурга», отличившись на 4-й и 23-й минутах, а также отдав результативные передачи Филу Кесселу (17) и Сидни Кросби (44). У гостей шайбу забросил Джастин Абделькадер (14).
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:7
«Айлендерс» победили в «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках нью-йоркского дерби «Рейнджерс» со счетом 7:2 (2:1, 3:0, 2:1).
В составе «островитян» Антони Бовилье и Мэтью Барзал оформили дубли, ещё по шайбе забили Шейн Принс, Томас Хикки и Кэл Клаттербак. У «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 57 секунд, нанёс два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:5
Две результативные передачи российского защитника Ивана Проворова помогли «Филадельфии» одержать победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3 (1:1 2:1 2:1).
В составе гостей шайбы забросили Шон Кутюрье (15-я и 39-я минуты), Уэйн Симмондс (32), Трэвис Конекны (45) и Михаэль Раффль (53), у хозяев отличились Джеспер Братт (6), Кайл Палмиери (22) и Дрю Стэффорд (60).
«Нью-Джерси» занимает шестое место (52 очка) в Восточной конференции, «Филадельфия» — девятая (48 очков).
«Миннесота» — «Виннипег» 4:1
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» не оставили шансов гостям из «Виннипег Джетс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 42 секунды.
«Миннесота» расположилась на седьмой строчке (52 очка) в Западной конференции, «Виннипег» — второй (59 очков).
«Монреаль» — «Бостон» 3:4 Б
«Бостон Брюинз» добился победы по итогам серии буллитов в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, все голы были забиты к 38-й минуте.
Макс Пачьоретти, Николя Делорье и Алекс Гальченюк отличились в составе команды хозяев, за гостей шайбы забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Давид Крейчи. В серии буллитов автором решающего броска стал Маршан.
Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в этой встрече не принимал.
«Даллас» — «Колорадо» 1:4
«Колорадо» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:0 0:1 3:0).
Александр Керфут вывел гостей вперёд на 15-й минуте, «звездные» сравняли счёт на 36-й минуте благодаря точному броску Джейми Бенна, которому ассистировал Александр Радулов. Ещё один россиянин, Никита Задоров, сперва помог отличиться Натану Маккиннону на 47-й минуте, а за полторы минуты до финальной сирены и Блейку Комо. Окончательный результат установил Марк Барберио, поразивший пустые ворота.
«Колорадо», который продлил победную серию до шести матчей, с 49 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (51) идет восьмым.
«Вегас» — «Эдмонтон» 2:3 ОТ
«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2 (0:0 1:2 1:0 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 29-й минуте матча Патрик Марун вывел «Эдмонтон» вперёд. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и повести в счёте. Отличились Райлли Смит (30) и Вильям Карлссон (40). Нападающий «Ойлерз» Дрейк Каджула на 44-й минуте поединка счёт сравнял, а на 53-й секунде дополнительного времени Дарнелл Нурс принёс победу гостям.
«Рыцари» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 61 очко, «нефтяники» (43) идут 13-ми.
«Сан-Хосе» — «Аризона» 6:5 ОТ
«Сан-Хосе Шаркс» в дополнительное время вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи-центре», завершилась со счётом 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу «акул».
В составе «Шаркс» отличились Джо Торнтон, Джо Павелски и Логан Кутюр, дубль оформил Йоонас Донской. Отметим, что «Сан-Хосе» смог отыграться за 16 секунд до конца основного времени. Решающую шайбу в овертайме забросил Марк-Эдуард Власик.
За «Койотис» голами отметились Дерек Степан, Алекс Голигоски, Кристиан Фишер, Оливер Экман-Ларссон и Джош Арчибальд.
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» 2:4
«Анахайм» нанес поражение «Лос-Анджелесу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу «Дакс».
В составе хозяев дубль сделал Ондржей Каше, еще по разу отличились Райан Кеслер и Кори Перри, который поразил пустые ворота.
В составе «Кингз» шайбы забросили Ник Шор и Анже Копитар.
В турнирной таблице «Анахайм» занимает 12-е место (49 очков) в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — 5-й (53 очка).