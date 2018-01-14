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    НХЛ. «Питтсбург» победил «Детройт», «Филадельфия» нанесла поражение «Нью-Джерси»

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января

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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В воскресенье, 14 января, в регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

    «Питтсбург» — «Детройт» 4:1

    «Питтсбург» уверенно обыграл «Детройт» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвины» одержали третью победу кряду и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Евгений Малкин принял участие во всех голах «Питтсбурга», отличившись на 4-й и 23-й минутах, а также отдав результативные передачи Филу Кесселу (17) и Сидни Кросби (44). У гостей шайбу забросил Джастин Абделькадер (14).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» – «Детройт» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Малкин — 18 (Хагелин, Мяяття), 3:01 — 1:0. Абделькадер — 8 (бол., Татар, Зеттерберг), 13:36 — 1:1. Кессел — 19 (бол., Кросби, Малкин), 16:35 — 2:1. Малкин — 19 (Кессел), 22:08 — 3:1. Кросби — 16 (бол., Кессел, Малкин), 43:31 — 4:1.Вратари: Джерри — Ховард.Штраф: 14 — 10.Броски: 36 (12+16+8) — 30 (7+9+14).Штраф: 14 — 10.Броски: 36 (12+16+8) — 30 (7+9+14).
    «Питтсбург» – «Детройт» 4:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:7

    «Айлендерс» победили в «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках нью-йоркского дерби «Рейнджерс» со счетом 7:2 (2:1, 3:0, 2:1).

    В составе «островитян» Антони Бовилье и Мэтью Барзал оформили дубли, ещё по шайбе забили Шейн Принс, Томас Хикки и Кэл Клаттербак. У «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

    Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 57 секунд, нанёс два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» – «Айлендерс» – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
    Голы: Бовилье — 6 (Эберле, Барзал), 6:06 — 0:1. Хэйс — 10 (бол., Нэш), 14:25 — 1:1. Принс — 1 (Мэйфилд), 16:25 — 1:2. Барзал — 14 (Эберле, Мэйфилд), 20:37 — 1:3. Барзал — 15 (Бовилье, Эберле), 24:11 — 1:4. Бовилье — 7 (Таварес, Хикки), 26:51 — 1:5. Зибанежад — 14 (Цуккарелло, Макдона), 49:05 — 2:5. Хикки — 2 (Эберле, Барзал), 56:06 — 2:6. Клаттербак — 8 (Чимера, Барзал), 58:55 — 2:7.Вратари: Павелец (Лундквист, 26:51) — Галак.Штраф: 4 — 6.Броски: 39 (16+10+13) — 37 (14+11+12).
    «Рейнджерс» – «Айлендерс» 2:7

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:5

    Две результативные передачи российского защитника Ивана Проворова помогли «Филадельфии» одержать победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3 (1:1 2:1 2:1).

    В составе гостей шайбы забросили Шон Кутюрье (15-я и 39-я минуты), Уэйн Симмондс (32), Трэвис Конекны (45) и Михаэль Раффль (53), у хозяев отличились Джеспер Братт (6), Кайл Палмиери (22) и Дрю Стэффорд (60).

    «Нью-Джерси» занимает шестое место (52 очка) в Восточной конференции, «Филадельфия» — девятая (48 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
    Голы: Братт — 11 (Хишир, Холл), 5:43 — 1:0. Кутюрье — 24 (Уил, Макдональд), 14:35 — 1:1. Палмиери — 7 (бол., Батчер, Холл), 21:46 — 2:1. Симмондс — 15 (бол., Жиру, Ворачек), 31:53 — 2:2. Кутюрье — 25 (бол., Жиру, Проворов), 38:16 — 2:3. Конекны — 6 (Проворов, Кутюрье), 44:28 — 2:4. Раффль — 8 (Ворачек, Филппула), 52:04 — 2:5. Стэффорд — 6 (бол., Сиверсон, Мур), 59:15 — 3:5.Вратари: Шнайдер — Эллиотт.Штраф: 4 — 14.Броски: 29 (13+5+11) — 25 (6+11+8).
    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:5

    «Миннесота» — «Виннипег» 4:1

    Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» не оставили шансов гостям из «Виннипег Джетс» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

    Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 42 секунды.

    «Миннесота» расположилась на седьмой строчке (52 очка) в Западной конференции, «Виннипег» — второй (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Гранлунд — 13 (бол., Сутер, Сперджен), 8:47 — 1:0. Зукер — 16 (Койву, Гранлунд), 25:40 — 2:0. Перро — 13 (бол., Уилер, Бафлин), 40:47 — 2:1. Дамба — 8 (Фолиньо, Койл), 46:23 — 3:1. Дамба — 9 (Койл, Фолиньо), 53:32 — 4:1.Вратари: Дубник — Хеллебайк.Штраф: 4 — 8.Броски: 41 (23+9+9) — 33 (5+17+11).
    «Миннесота» — «Виннипег» 4:1

    «Монреаль» — «Бостон» 3:4 Б

    «Бостон Брюинз» добился победы по итогам серии буллитов в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, все голы были забиты к 38-й минуте.

    Макс Пачьоретти, Николя Делорье и Алекс Гальченюк отличились в составе команды хозяев, за гостей шайбы забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Давид Крейчи. В серии буллитов автором решающего броска стал Маршан.

    Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в этой встрече не принимал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Бостон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пачоретти — 11 (Мете, Дано), 3:22 — 1:0. Маршан — 18 (бол., Бержерон, Хейнен), 17:40 — 1:1. Дебраск — 10 (Макэвой, Хара), 22:55 — 1:2. Делорье — 5, 25:45 — 2:2. Гальченюк — 11 (бол., Друэн, Питри), 28:51 — 3:2. Крейчи — 7 (Макэвой, Дебраск), 37:42 — 3:3. Победный буллит: Маршан.Вратари: Прайс — Раск.Штраф: 4 — 10.Броски: 30 (9+6+10+5) — 32 (9+8+12+3).
    «Монреаль» — «Бостон» 3:4 Б

    «Даллас» — «Колорадо» 1:4

    «Колорадо» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:0 0:1 3:0).

    Александр Керфут вывел гостей вперёд на 15-й минуте, «звездные» сравняли счёт на 36-й минуте благодаря точному броску Джейми Бенна, которому ассистировал Александр Радулов. Ещё один россиянин, Никита Задоров, сперва помог отличиться Натану Маккиннону на 47-й минуте, а за полторы минуты до финальной сирены и Блейку Комо. Окончательный результат установил Марк Барберио, поразивший пустые ворота.

    «Колорадо», который продлил победную серию до шести матчей, с 49 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (51) идет восьмым.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
    Голы: Керфут — 11 (Грир, Жирар), 14:09 — 0:1. Бенн — 18 (Клингберг, Радулов), 35:43 — 1:1. Маккиннон — 19 (Керфут, Задоров), 46:33 — 1:2. Комо — 8 (Задоров), 58:20 — 1:3. Барберио — 3 (мен., п.в., Немет, Бернье), 59:47 — 1:4.Вратари: Бишоп (58:33 — 58:44, 58:48 — 59:47) — Бернье.Штраф: 4 — 10.Броски: 28 (9+5+14) — 23 (6+9+8).
    «Даллас» — «Колорадо» 1:4

    «Вегас» — «Эдмонтон» 2:3 ОТ

    «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2 (0:0 1:2 1:0 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    На 29-й минуте матча Патрик Марун вывел «Эдмонтон» вперёд. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и повести в счёте. Отличились Райлли Смит (30) и Вильям Карлссон (40). Нападающий «Ойлерз» Дрейк Каджула на 44-й минуте поединка счёт сравнял, а на 53-й секунде дополнительного времени Дарнелл Нурс принёс победу гостям.

    «Рыцари» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 61 очко, «нефтяники» (43) идут 13-ми.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Марун — 11 (Нерс, Макдэвид), 28:01 — 0:1. Смит — 12, 29:56 — 1:1. Карлссон — 23 (Маршессо), 39:53 — 2:1. Каджула — 6 (Марун, Макдэвид), 43:29 — 2:2. Нерс — 6 (Каджула, Драйзайтль), 60:53 — 2:3.Вратари: Флери — Тэлбот.Штраф: 11 — 17.Броски: 36 (8+13+15+0) — 30 (12+11+6+1).

    «Сан-Хосе» — «Аризона» 6:5 ОТ

    «Сан-Хосе Шаркс» в дополнительное время вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи-центре», завершилась со счётом 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу «акул».

    В составе «Шаркс» отличились Джо Торнтон, Джо Павелски и Логан Кутюр, дубль оформил Йоонас Донской. Отметим, что «Сан-Хосе» смог отыграться за 16 секунд до конца основного времени. Решающую шайбу в овертайме забросил Марк-Эдуард Власик.

    За «Койотис» голами отметились Дерек Степан, Алекс Голигоски, Кристиан Фишер, Оливер Экман-Ларссон и Джош Арчибальд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» – «Аризона» – 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Торнтон – 9 (Павелски), 5:53 – 1:0. Степан – 9 (Перлини, Паник), 9:01 – 1:1. Павелски – 9 (бол., Бернс, Торнтон), 10:59 – 2:1. Голигоски – 5 (Степан), 12:16 – 2:2. Кутюр – 17 (Донской, Бернс), 13:37 – 3:2. Фишер – 12 (Коннотон), 14:01 – 3:3. Донской – 9 (Бедкер, Делл), 37:07 – 4:3. Экман-Ларссон – 7 (Дворак, Келлер), 43:31 – 4:4. Арчибальд – 3 (Чикран, Дворак), 46:22 – 4:5. Донской – 10 (Бернс, Тирни), 59:44 – 5:5. Власик – 5 (Павелски, Торнтон), 62:42 – 6:5.Вратари: Джонс (Делл, 14:01, 57:43 – 59:44) – Уэджвуд.Штраф: 2 – 2.Броски: 44 (16+11+13+4) – 21 (9+5+7+0).

    «Лос-Анджелес» — «Анахайм» 2:4

    «Анахайм» нанес поражение «Лос-Анджелесу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) в пользу «Дакс».

    В составе хозяев дубль сделал Ондржей Каше, еще по разу отличились Райан Кеслер и Кори Перри, который поразил пустые ворота.

    В составе «Кингз» шайбы забросили Ник Шор и Анже Копитар.

    В турнирной таблице «Анахайм» занимает 12-е место (49 очков) в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — 5-й (53 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
    Голы: Каше – 10 (Ракелль, Гецлаф), 6:14 – 0:1. Кеслер – 2 (бол., Монтур, Каше), 18:50 – 0:2. Каше – 11 (Ритчи), 42:10 – 0:3. Шор – 3 (Фолин, Льюис), 48:32 – 1:3. Копитар – 18 (Форборт, Иафалло), 53:46 – 2:3. Перри – 7 (п.в., Линдхольм), 58:32 – 2:4.Вратари: Куик (58:01 – 58:32, 59:46) – Гибсон.Штраф: 19 – 19.Броски: 25 (7+8+10) – 22 (5+7+10).
    «Питтсбург» и «Рейнджерс» могут снова порадовать результативным матчем«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 января
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