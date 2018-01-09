СКА дома обыграл «Куньлунь»

Победу хозяевам площадки принес точный бросок Николая Прохоркина. В составе питерцев по 3 балла за результативность набрали Сергей Плотников (2+1) и Вадим Шипачев (0+3), 2 (1+1) очка на свой счет записал Никита Гусев.
За гостей отличились Тейлор Бек и Кори Кейн.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА — «Куньлунь» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Бек — 6 (Дефацио), 2:54 — 0:1. Плотников — 15 (бол., Шипачев, Гусев), 8:15 — 1:1. Гусев — 22 (Плотников, Шипачев), 11:52 — 2:1. Кейн — 11 (Ибрагимов, Костицын), 12:22 — 2:2. Прохоркин — 12 (Широков), 35:19 — 3:2. Плотников — 16 (бол., Херсли, Шипачев), 58:06 — 4:2.Вратари: Шестеркин — Хелльберг (58:15).Броски: 49 (17+19+13) — 22 (15+3+4).Штраф: 4 — 26.