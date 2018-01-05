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    «Металлург» дома обыграл «Локомотив»

    КХЛ Металлург Мг Локомотив
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    Сергей Мозякин
    На фото:Сергей Мозякин
    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Локомотивом» – 4:1 (3:0 0:0 1:1).

    У победителей отличились Оскар Осала (2-я минута), Сергей Мозякин (2), Андрей Чибисов (3) и Денис Кокарев (59). У гостей шайбу забросил Александр Елесин (55).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 5-е место (79 очков), а «Локомотив» — 4-е (83 очка) в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Осала – 13 (Кокарев, Тимкин), 1:14 – 1:0. Мозякин – 17 (Береглазов), 1:36 – 2:0. Чибисов – 7 (Коварж, Пивцакин), 2:40 – 3:0. Елесин – 3 (Мосалев), 54:52 – 3:1. Кокарев – 10 (п.в., Коварж), 58:58 – 4:1.Вратари: Кошечкин – Мурыгин (Судницин, 1:36, 58:33 – 58:58).Штраф: 32 – 8.Броски: 18 (6+4+8) – 42 (6+19+17).
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