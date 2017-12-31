Шведы забросили семь шайб Швейцарии на МЧМ-2017

одержала победу над(7:2) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Баффало.

Шведские нападающие Лиас Андерссон и Элиас Петтерсон набрали в этой встрече по 3 (2+1) очка.

Шведы лидируют в группе В, имея в своем активе 9 очков.

России, чтобы занять первое место в группе, необходимо победить Швецию в основное время. Скорее всего, это необходимо сделать с разностью в две шайбы.