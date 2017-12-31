Шведы забросили семь шайб Швейцарии на МЧМ-2017

Шведские нападающие Лиас Андерссон и Элиас Петтерсон набрали в этой встрече по 3 (2+1) очка.
Шведы лидируют в группе В, имея в своем активе 9 очков.
России, чтобы занять первое место в группе, необходимо победить Швецию в основное время. Скорее всего, это необходимо сделать с разностью в две шайбы.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Швеция — Швейцария — 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)
Голы: Андерссон — 3 (бол., Нюландер, Петтерссон), 5:25 — 1:0. Мюллер — 2, 10:13 — 1:1. Андерссон — 4, 26:07 — 2:1. Юнссон Фьелльбю — 1 (мен.), 32:27 — 3:1. Миранда — 2 (бол.), 39:14 — 3:2. Петтерссон — 3, 44:55 — 4:2. Седерлунд — 1 (Далин, Бреннстрем), 50:01 — 5:2. Сеттерлунд — 1, 51:43 — 6:2. Петтерссон — 4 (Андерссон, Далин), 52:17 — 7:2.Вратари: Ларссон — Ритц.Броски: 42 (14+9+19) — 22 (6+10+6).Штраф: 6 — 8.