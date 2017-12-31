НХЛ. Ассистентский хет-трик Овечкина, передача Тарасенко

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:2

«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

У хозяев отличились Том Уилсон (6-я минута), Кристиан Юос (12), Джон Карлсон (28), Мэтт Нисканен (45) и Ларс Никлас Бекстрём (60). В составе «Девилз» шайбы забросили Джон Мур (18) и Трэвис Зэйджак (49).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал три голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Евгений Кузнецов отыграл 14 минут 5 секунд и нанес 1 бросок по воротам. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 21 минуту 27 секунд. Все трое россиян завершили встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Голы: 1:0 – Уилсон (Юус, Карлсон) – 02:26 (5x5), 2:0 – Юус (Бекстрём, Овечкин) – 11:09 (5x5), 2:1 – Мур (Зейджак, Юханссон) – 17:35 (5x5), 3:1 – Карлсон (Бекстрём, Овечкин) – 27:01 (5x4), 4:1 – Нисканен (Смит-Пелли, Овечкин) – 44:25 (5x5), 4:2 – Зейджак (Юханссон, Ватанен) – 49:00 (5x5), 5:2 – Бекстрём (Карлсон) – 59:19 (en)Вратари: Холтби — Шнайдер (58:34 — 59:19).Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (12+10+13) — 27 (12+7+8).

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:2

«Оттава» — «Бостон» 0:5

«Бостон» в гостях «уничтожил» «Оттаву» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Дубль на свой счет записал нападающий Райан Спунер (9-я и 26-я минуты), по разу отличились Ноэль Аккьяри (24), Давид Крейчи (34) и Патрис Бержерон (42).

Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в поединке не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Голы: 0:1 – Спунер (Крейчи, Бэйкс) – 08:13 (5x4), 0:2 – Аккьяри (Круг, Шаллер) – 23:29 (5x5), 0:3 – Спунер – 25:38 (5x5), 0:4 – Крейчи (Макэвой, Бэйкс) – 33:39 (5x4), 0:5 – Бержерон (Круг, Пастрняк) – 41:11 (5x4)Вратари: Кондон — Раск.Штраф: 10 — 4.Броски: 25 (10+11+4) — 34 (11+13+10).

«Оттава» — «Бостон» 0:5

«Флорида» — «Монреаль» 2:0

«Флорида» на своем льду обыграла «Монреаль» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

По шайбе забросили нападающие Коннор Брикли (25-я минута) и Винс Трочек (52).

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провел на площадке 13 минут 32 секунды, за которые нанес 2 броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Брикли (Писик, Мэтисон) – 24:02 (5x5), 2:0 – Трочек (Уигар, Брикли) – 51:49 (5x5)Вратари: Раймер — Прайс.Штраф: 0 — 6.Броски: 33 (13+13+7) — 35 (13+9+13).

«Флорида» — «Монреаль» 2:0

«Нэшвилл» — «Миннесота» 3:0

«Нэшвилл» «всухую» победил «Миннесоту» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Победу хозяевам обеспечили точные броски Скотта Хартнелла (43-я минута), Пи Кея Суббэна (48) и Виктора Арвидссона (58).

Защитник «Предаторз» Алексей Емелин отыграл 17 минут 8 секунд и нанес 5 бросков по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: 1:0 – Хартнелл (Бонино, Ирвин) – 42:23 (5x5), 2:0 – Суббэн (Ернкрок, Джохансен) – 47:50 (5x4), 3:0 – Арвидссон (Суббэн, Ернкрок) – 57:40 (en)Вратари: Сарос — Стэлок (56:53 — 57:40).Штраф: 6 — 10.Броски: 29 (8+11+10) — 29 (10+8+11).

«Нэшвилл» — «Миннесота» 3:0

«Сент-Луис» — «Каролина» 3:2

«Сент-Луис» переиграл «Каролину» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

У «Блюз» отличились Кайл Бродзяк (1-я минута), Патрик Берглунд (21) и Скотти Апшолл (49), которому ассистировал российский нападающий Владимир Тарасенко.

У «Харрикейнз» забили Дерек Райан (29) и Лукас Валльмарк (34).

Нападающий Иван Барбашев провел на площадке 14 минут 50 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: 1:0 – Бродзяк (Стин, Пьетранджело) – 00:43 (5x5), 2:0 – Берглунд (Пьетранджело, Бродзяк) – 20:42 (5x5), 2:1 – Райан – 28:00 (5x5), 2:2 – Валльмарк (Хэнифин, Ахо) – 33:58 (5x5), 3:2 – Апшолл (Шенн, Тарасенко) – 48:58 (5x5)Вратари: Хаттон — Дарлинг (58:10).Штраф: 4 — 4.Броски: 29 (10+9+10) — 25 (8+8+9).

«Сент-Луис» — «Каролина» 3:2

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» 3:4

«Ванкувер» потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2).

У «Кингз» шайбы забросили Тайлер Тоффоли (14-я минута), Мариан Габорик (15), Кайл Клиффорд (43) и Дрю Даути (47). В составе «Кэнакс» отличились Трой Стечер (5), Николай Голдобин (38) и Ник Дауд (41).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Голы: 1:0 – Стечер – 04:31 (5x5), 1:1 – Тоффоли (Габорик, Кемпе) – 13:04 (5x5), 1:2 – Габорик (Льюис, Тоффоли) – 14:04 (5x4), 2:2 – Голдобин (Хаттон, Маркстрём) – 37:31 (5x5), 3:2 – Дауд (Гранлунд, Хаттон) – 40:41 (5x5), 3:3 – Клиффорд (Шор, Льюис) – 42:22 (5x5), 3:4 – Даути (Тоффоли) – 46:49 (5x5)Вратари: Маркстрём — Куик.Штраф: 4 — 2.Броски: 25 (7+11+7) – 36 (15+13+8).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com