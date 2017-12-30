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    Сборная США обыграла Канаду на открытом воздухе на МЧМ

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Канады Сборная США
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    Американцы одержали вторую победу на турнире
    На фото:Американцы одержали вторую победу на турнире
    Сборная США обыграла Канаду в матче группового турнира молодежного чемпионата мира в Баффало — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).

    В составе победителей в основное время отличились Киффер Беллоуз (37), Скотт Перунович (47) и Брэди Ткачук (47). У проигравших шайбы забросили Кейл Макар (5), Диллон Дюбе (16) и Роберт Томас (38).

    В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов успеха добились американцы. Решающие броски на счету Ткачука и Беллоуза.

    В заключительном туре группового этапа сборная Канады сыграет с командой Дании, американцы встретятся с Финляндией.

    Матч проходил в Баффало на открытом воздухе. Такой поединок впервые был проведен в рамках МЧМ и с первой попытки побил рекорд посещаемости турнира — за игрой наблюдали 44 592 зрителя.

    Молодежный чемпионат мира. Группа А
    Канада — США — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Макар (Томас) – 04:13 (5x4), 2:0 – Дюбе (Стил) – 15:17 (5x4), 2:1 – Беллоуз (Миттельштадт, Эттингер) – 36:27 (5x3), 3:1 – Томас (Бин) – 37:39 (5x5), 3:2 – Перунович (Миттельштадт) – 46:09 (5x4), 3:3 – Ткачук (Миттельштадт) – 46:43 (5x5), 3:4 – Беллоуз – 65:00 (ПБ)Вратари: Харт — Эттингер.Штраф: 12 — 6.Броски: 22 (9+5+6+2) — 35 (11+13+8+3).

    Канада – США. Winter Classic МЧМ на 70-тысячной аренеКанада – США. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 29 декабря.
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