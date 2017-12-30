Сборная США обыграла Канаду на открытом воздухе на МЧМ

В составе победителей в основное время отличились Киффер Беллоуз (37), Скотт Перунович (47) и Брэди Ткачук (47). У проигравших шайбы забросили Кейл Макар (5), Диллон Дюбе (16) и Роберт Томас (38).
В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов успеха добились американцы. Решающие броски на счету Ткачука и Беллоуза.
В заключительном туре группового этапа сборная Канады сыграет с командой Дании, американцы встретятся с Финляндией.
Матч проходил в Баффало на открытом воздухе. Такой поединок впервые был проведен в рамках МЧМ и с первой попытки побил рекорд посещаемости турнира — за игрой наблюдали 44 592 зрителя.
HIGHLIGHTS: What a game it was, outdoor, a classic, and tight. Team @USAHockey beat @HC_Men in shootout. Watch the best sequences from the game! #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/EXZ2hjA5Cq— IIHF (@IIHFHockey) 30 декабря 2017 г.