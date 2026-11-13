Попытка стримера активировать Grand Theft Auto 6 в прямом эфире закончилась неожиданной неудачей. Пользователь TikTok решил похвастаться приобретением физического издания игры, однако, предположительно, лишился ключа активации прямо во время трансляции.

GTA 6 Rockstar Games

Коробочная версия GTA 6 поставляется без диска, вместо него покупатели получают специальный код для загрузки игры через цифровой сервис.

Во время трансляции стример начал вводить ключ на глазах у зрителей. При этом процесс занял достаточно много времени, чем, вероятно, воспользовался один из наблюдателей. Когда владелец копии попытался завершить активацию, система сообщила, что код уже был использован.

Вместе с тем пользователи социальных сетей усомнились в достоверности произошедшего. Некоторые предполагают, что инцидент мог быть заранее спланированной постановкой ради привлечения внимания. В частности, демонстрация конфиденциального ключа перед широкой аудиторией выглядит достаточно странным решением.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.