Rockstar Games продолжает масштабную рекламную кампанию Grand Theft Auto 6. В частности, разработчики перенесли культовую закусочную Burger Shot из игровой вселенной GTA в реальный мир.

Burger Shot Rockstar Games

Тематическое заведение появилось на территории спортивной арены Kaseya Center в Майами. Судя по опубликованным фотографиям, под знаменитую бургерную переоборудовали существующую точку общепита. Кроме того, площадку украсили плакатами с символикой Вайс-Сити и персонажами GTA 6.

На текущий момент неизвестно, насколько меню настоящего Burger Shot соответствует виртуальному аналогу. Напомним, что в игровой версии заведения представлен бургер The Heartstopper, куда входит семь котлет.

Burger Shot X

GTA VI X

GTA VI X

Вместе с тем Rockstar Games, предположительно, готовит и другие рекламные интеграции. Ранее стало известно о регистрации этикеток для тематического пива по мотивам GTA 6.

Релиз самой ожидаемой игры десятилетия состоится 19 ноября 2026 года.