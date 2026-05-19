Игровое подразделение Microsoft продолжает развивать политику активного взаимодействия с сообществом. В частности, корпорация объявила о запуске сервиса для сбора пожеланий и вопросов.
Инициатива, получившая название Xbox Player Voice, дает возможность игрокам напрямую обращаться к разработчикам с интересующими их вопросами, предложениями.
Новый сервис пришел на смену порталу обратной связи Xbox Cloud Gaming. С его помощью пользователи смогут получить ответы на любые темы, связанные с экосистемой Xbox.
На старте запуска платформы игроков чаще волнуют вопросы об эксклюзивных проектах наряду с бесплатной поддержкой мультиплеера и функциями обратной совместимости.