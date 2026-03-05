Издание IGN поделилось кадрами геймплея Forza Horizon 6. Показ 9-минутного ролика осуществлен на правах эксплозивного поставщика информации.

Forza Horizon 6 Steam

Сюжет нового гоночного фестиваля перенесет игроков в Японию и позволит насладиться не только шумными заездами, но и атмосферной архитектурой и пейзажами, на которых сделали акцент разработчики.

Forza Horizon 6

Тем временем редакция IGN планирует рассказывать о новшествах будущей автогонки в течение всего месяца.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК и Xbox Series X | S. Спустя время планируется запуск версии для PlayStation 5.