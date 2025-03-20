Ubisoft представила трейлер в честь релиза Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows Фото: PS Store
Помимо самого факта релиза, разработчики объявили о патче первого игрового дня, который рекомендуется загрузить для исправления ряда ошибок технического содержания.
Assassin's Creed Shadows
Вместе с тем с целью дани уважения культурному наследию в игровой процесс был внесен ряд важных изменений. В частности, студия решила убрать возможность разрушать объекты в храмах, а безоружные неиграбельные персонажи отныне не будут истекать кровью при нападении в святых местах.
Сюжет Shadows рассказывает о самурае Ясуэке и синоби-ассасине Наоэ, которые отличаются друг от друга боевым стилем. События разворачиваются в эпоху феодальной Японии.