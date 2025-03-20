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    Ubisoft представила трейлер в честь релиза Assassin's Creed Shadows

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    Компания Ubisoft подготовила новый трейлер Assassin's Creed Shadows, выход которой состоялся 20 марта.

    Assassin's Creed Shadows
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    Assassin's Creed Shadows

    Помимо самого факта релиза, разработчики объявили о патче первого игрового дня, который рекомендуется загрузить для исправления ряда ошибок технического содержания.

    Assassin's Creed Shadows

    Вместе с тем с целью дани уважения культурному наследию в игровой процесс был внесен ряд важных изменений. В частности, студия решила убрать возможность разрушать объекты в храмах, а безоружные неиграбельные персонажи отныне не будут истекать кровью при нападении в святых местах.

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    • Сюжет Shadows рассказывает о самурае Ясуэке и синоби-ассасине Наоэ, которые отличаются друг от друга боевым стилем. События разворачиваются в эпоху феодальной Японии.

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