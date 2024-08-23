Electronic Arts анонсировала NHL 25

Издатель Electronic Arts готовится в новому НХЛ-сезону с серией популярнейшего симулятора хоккея, который осенью получит продолжение.

Анонс NHL 25 сопровождается трейлером, в котором приняли участие братья Хьюзы из «Нью-Джерси». В рамках первой презентации разработчики вкратце прошлись по главным фишкам новой игры.

NHL 25

Самым заметным улучшением станет «поумневший» ИИ соперников, а визуальная составляющая будет выведена на новый уровень за счет значимых улучшений графики и внедрения новых механик на основе реальных игровых ситуаций.

Также в симуляторе появится хоккейный клуб «Юта», в то время как сама игра будет доступна в стандартной версии и издании Deluxe. Выход NHL 25 состоится 4 октября на PlayStation 5 и Xbox Series X.