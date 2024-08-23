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    Electronic Arts анонсировала NHL 25

    Игры Electronic Arts Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S
    Издатель Electronic Arts готовится в новому НХЛ-сезону с серией популярнейшего симулятора хоккея, который осенью получит продолжение.

    NHL 25
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    NHL 25

    Анонс NHL 25 сопровождается трейлером, в котором приняли участие братья Хьюзы из «Нью-Джерси». В рамках первой презентации разработчики вкратце прошлись по главным фишкам новой игры.

    NHL 25

    Самым заметным улучшением станет «поумневший» ИИ соперников, а визуальная составляющая будет выведена на новый уровень за счет значимых улучшений графики и внедрения новых механик на основе реальных игровых ситуаций.

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    • Также в симуляторе появится хоккейный клуб «Юта», в то время как сама игра будет доступна в стандартной версии и издании Deluxe. Выход NHL 25 состоится 4 октября на PlayStation 5 и Xbox Series X.

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