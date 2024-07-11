TMNT: Splintered Fate выйдет на ПК и Nintendo Switch

Экшен, ранее эксклюзивно принадлежавший Apple Arcade, в скором времени расширит библиотеку ПК и Nintendo Switch. Эту информацию подтвердили в Super Evil Megacorp.

В файтинге с видом сверху появится офлайновый кооператив на четвертых, который будет доступен на обеих платформах в день релиза, о чем также сообщил руководитель студии Иэн Филдинг, отметив, что пользователи давно просили интегрировать в игру данный режим.

TMNT: Splintered Fate

На консолях от Nintendo TMNT: Splintered Fate появится 17 июля, на ПК игру не стоит ждать раньше четвертого квартала этого года. На странице файтинга в Steam указана русскоязычная текстовая локализация.