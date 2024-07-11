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    TMNT: Splintered Fate выйдет на ПК и Nintendo Switch

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    Экшен TMNT: Splintered Fate, ранее эксклюзивно принадлежавший Apple Arcade, в скором времени расширит библиотеку ПК и Nintendo Switch. Эту информацию подтвердили в Super Evil Megacorp.

    TMNT: Splintered Fate
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    TMNT: Splintered Fate

    В файтинге с видом сверху появится офлайновый кооператив на четвертых, который будет доступен на обеих платформах в день релиза, о чем также сообщил руководитель студии Иэн Филдинг, отметив, что пользователи давно просили интегрировать в игру данный режим.

    TMNT: Splintered Fate

    На консолях от Nintendo TMNT: Splintered Fate появится 17 июля, на ПК игру не стоит ждать раньше четвертого квартала этого года. На странице файтинга в Steam указана русскоязычная текстовая локализация.

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