Konami показала, как выглядит ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Студия Konami презентовала первый ролик серии Metal Gear: Hotline Production, который рассказывает об особенностях разработки ремейк-версии

В новом видео издатель поделился несколькими кадрами преобразования игры под актуальные на сегодня технические требования. В частности, Konami представила меню камуфляжа, который, как в оригинальной версии, получит индивидуальный уровень маскирующей эффективности.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Продюсер Нориаки Окамура подчеркнул, что апдейт получит заглавный экран классической игры. Доступ к нему откроется при выборе стандартного способа управления. На текущий момент у Metal Gear Solid 3: Snake Eater нет даты релиза.