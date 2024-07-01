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    Konami показала, как выглядит ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater

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    Студия Konami презентовала первый ролик серии Metal Gear: Hotline Production, который рассказывает об особенностях разработки ремейк-версии Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

    Metal Gear Solid 3: Snake Eater
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    Metal Gear Solid 3: Snake Eater

    В новом видео издатель поделился несколькими кадрами преобразования игры под актуальные на сегодня технические требования. В частности, Konami представила меню камуфляжа, который, как в оригинальной версии, получит индивидуальный уровень маскирующей эффективности.

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

    Продюсер Нориаки Окамура подчеркнул, что апдейт получит заглавный экран классической игры. Доступ к нему откроется при выборе стандартного способа управления. На текущий момент у Metal Gear Solid 3: Snake Eater нет даты релиза.

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