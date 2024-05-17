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    Состоялась презентация нового трейлера симулятора бокса Undisputed

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    Команда Steel City Interactive подготовила новый ознакомительный ролик о симуляторе бокса Undisputed.

    Undisputed
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    Undisputed

    В новом файтинге от издателя Deep Silver пользователям предложат ростер из 70 лицензированных звезд мирового бокса, включая мужскую и женскую категории. Игроки смогут проводить поединки за официальные титулы, в том числе WBO, WBC и IBF.

    Б
    Undisputed

    Кроме того, в Undisputed появятся дополнительные внутриигровые режимы и возможность создания собственного боксера, которому предстоит проделать базовый спортивный путь, покоряя новые вершины.

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    • Релиз файтинга намечен на 11 октября. Игра появится на PS5 , Xbox Series и ПК. В январе 2023 года в Steam появился ранний доступ.

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