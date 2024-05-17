Состоялась презентация нового трейлера симулятора бокса Undisputed

Командаподготовила новый ознакомительный ролик о симуляторе бокса

В новом файтинге от издателя Deep Silver пользователям предложат ростер из 70 лицензированных звезд мирового бокса, включая мужскую и женскую категории. Игроки смогут проводить поединки за официальные титулы, в том числе WBO, WBC и IBF.

Б Undisputed

Кроме того, в Undisputed появятся дополнительные внутриигровые режимы и возможность создания собственного боксера, которому предстоит проделать базовый спортивный путь, покоряя новые вершины.

Релиз файтинга намечен на 11 октября. Игра появится на PS5 , Xbox Series и ПК. В январе 2023 года в Steam появился ранний доступ.