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    В Ubisoft определились с датой выхода шутера XDefiant

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    Компания Ubisoft пролила свет на дату выхода условно-бесплатного шутера XDefiant. Релиз «убийцы Call of Duty» состоится 21 мая.

    XDefiant
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    XDefiant

    Эту и другую информацию издатель представил в дорожной карте, которую опубликовал на официальном сайте. В частности, стало известно, что релиз игры запустит 6-недельный нулевой сезон.

    Дорожная карта XDefiant
    Ubisoft

    Дорожная карта XDefiant
    Ubisoft

    На первом этапе пользователям предложат 5 фракций, 24 вида оружия, 14 карт, а также 5 игровых режимов. Каждые три месяца Ubisoft планирует расширять контент за счет новых патчей.

    XDefiant

    В течение года в шутере появится еще больше фракций, основных игровых элементов и сезонных событий. Сыграть в XDefiant смогут пользователи ПК, PlayStation и Xbox.

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