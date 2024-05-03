В Ubisoft определились с датой выхода шутера XDefiant

Компания Ubisoft пролила свет на дату выхода условно-бесплатного шутера. Релиз «убийцы Call of Duty» состоится

Эту и другую информацию издатель представил в дорожной карте, которую опубликовал на официальном сайте. В частности, стало известно, что релиз игры запустит 6-недельный нулевой сезон.

Дорожная карта XDefiant Ubisoft

Дорожная карта XDefiant Ubisoft

На первом этапе пользователям предложат 5 фракций, 24 вида оружия, 14 карт, а также 5 игровых режимов. Каждые три месяца Ubisoft планирует расширять контент за счет новых патчей.

XDefiant

В течение года в шутере появится еще больше фракций, основных игровых элементов и сезонных событий. Сыграть в XDefiant смогут пользователи ПК, PlayStation и Xbox.