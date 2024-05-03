В Ubisoft определились с датой выхода шутера XDefiant

XDefiant Фото: Ubisoft
Эту и другую информацию издатель представил в дорожной карте, которую опубликовал на официальном сайте. В частности, стало известно, что релиз игры запустит 6-недельный нулевой сезон.
Дорожная карта XDefiant
Ubisoft
Дорожная карта XDefiant
Ubisoft
На первом этапе пользователям предложат 5 фракций, 24 вида оружия, 14 карт, а также 5 игровых режимов. Каждые три месяца Ubisoft планирует расширять контент за счет новых патчей.
XDefiant
В течение года в шутере появится еще больше фракций, основных игровых элементов и сезонных событий. Сыграть в XDefiant смогут пользователи ПК, PlayStation и Xbox.