2K анонсировала TopSpin 2K25 — новый симулятор тенниса

Издатель 2K анонсировал новый спортивный проект — теннисный симулятор. Презентация сопровождалась соответствующим трейлером.

В новой игре пользователи смогут взять под управление ведущих звезд мирового тенниса и поучаствовать в самых престижных соревнованиях, включая Wimbledon, Roland-Garros, US Open и Australian Open.

Трейлер TopSpin 2K25

В TopSpin 2K25 будут доступны несколько режимов, в которых можно соревноваться по сети или создать собственного теннисиста, чтобы вписать его имя в рейтинг легенд спорта.

Релиз новой игры состоится 26 апреля этого года. Симулятор будет доступен на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox в нескольких изданиях.