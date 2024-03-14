2K анонсировала TopSpin 2K25 — новый симулятор тенниса

TopSpin 2K25 Фото: Steam
В новой игре пользователи смогут взять под управление ведущих звезд мирового тенниса и поучаствовать в самых престижных соревнованиях, включая Wimbledon, Roland-Garros, US Open и Australian Open.
Трейлер TopSpin 2K25
В TopSpin 2K25 будут доступны несколько режимов, в которых можно соревноваться по сети или создать собственного теннисиста, чтобы вписать его имя в рейтинг легенд спорта.
Релиз новой игры состоится 26 апреля этого года. Симулятор будет доступен на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox в нескольких изданиях.