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    2K анонсировала TopSpin 2K25 — новый симулятор тенниса

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    Издатель 2K анонсировал новый спортивный проект — теннисный симулятор TopSpin 2K25. Презентация сопровождалась соответствующим трейлером.

    TopSpin 2K25
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    TopSpin 2K25

    В новой игре пользователи смогут взять под управление ведущих звезд мирового тенниса и поучаствовать в самых престижных соревнованиях, включая Wimbledon, Roland-Garros, US Open и Australian Open.

    Трейлер TopSpin 2K25

    В TopSpin 2K25 будут доступны несколько режимов, в которых можно соревноваться по сети или создать собственного теннисиста, чтобы вписать его имя в рейтинг легенд спорта.

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    • Релиз новой игры состоится 26 апреля этого года. Симулятор будет доступен на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox в нескольких изданиях.

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