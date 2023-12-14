Nacon показала геймплей Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown Фото: Steam
В 3-минуте видео студия вместила кадры своей кропотливой работы, продемонстрировав значительный прогресс с момента дебютной презентации.
В частности, разработчики прислушались к отзывам недовольных и освежили графику. Кроме того, в видео показали функции кастомизации автомобилей, ночную гонку под дождем, а также уделили внимание онлайну.
Геймплей Test Drive Unlimited Solar Crown
Выход Test Drive Unlimited Solar Crown заявлен на следующий год. Автогонка появится на ПК и последнем поколении консолей — PlayStation и Xbox.