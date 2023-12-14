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    Nacon показала геймплей Test Drive Unlimited Solar Crown

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    Автогонка Test Drive Unlimited Solar Crown, разрабатываемая компанией Nacon, получила геймплейный трейлер.

    Test Drive Unlimited Solar Crown
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    Test Drive Unlimited Solar Crown

    В 3-минуте видео студия вместила кадры своей кропотливой работы, продемонстрировав значительный прогресс с момента дебютной презентации.

    В частности, разработчики прислушались к отзывам недовольных и освежили графику. Кроме того, в видео показали функции кастомизации автомобилей, ночную гонку под дождем, а также уделили внимание онлайну.

    Геймплей Test Drive Unlimited Solar Crown

    Выход Test Drive Unlimited Solar Crown заявлен на следующий год. Автогонка появится на ПК и последнем поколении консолей — PlayStation и Xbox.

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