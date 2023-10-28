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    Marvel's Spider-Man 2 ​​на MSG Sphere в новом трейлере от Sony

    Игры Sony Marvel’s Spider-Man 2 Игры для PlayStation 5
    С момента выхода Marvel's Spider-Man 2 корпорация Sony не жалела денег на продвижение своего главного эксклюзива 2023 года.

    Marvel's Spider-Man 2
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    Marvel's Spider-Man 2

    Недавно реклама с игрой была размещена на MSG Sphere в Лас-Вегасе, а в прошлую пятницу компания выпустила тематический трейлер с кадрами со сферы, дополненными краткой предысторией.

    Marvel's Spider-Man 2 ​​на MSG Sphere

    В сиквеле Marvel's Spider-Man геймеры защищают Нью-Йорк от опасностей, играя за двух персонажей — Питера Паркера и Майлза Моралеса, сражаясь не только с уличными группировками, но и культовыми злодеями, включая Венома, Крейвена-охотника и Ящера.

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