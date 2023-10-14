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    Alan Wake 2 может получить крупные бесплатные DLC после релиза

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    Весной этого года студия Remedy Entertainment подтвердила дополнительный контент для Alan Wake 2. А ближе к выходу игры разработчики раскрыли чуть больше деталей, связанных с DLC.

    Alan Wake 2
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    Alan Wake 2

    После релиза детективного триллера игрокам представят два крупных платных расширения — Night Springs и Lake House, которые, по словам креативного директора Сэма Лейка, займут ведущие позиции в плане важности сюжета.

    При этом бесплатные дополнения, как намекнул Лейк, также будут «крайне существенными».

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    • Выход Alan Wake 2 намечен на 27 октября. В сиквеле нам дадут возможность сыграть за Алана и за нового персонажа — Сагу Андерсон — агента ФБР, которая занимается расследованием убийств в Брайт-Фоллс.

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