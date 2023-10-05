Первый патч для Assassin's Creed: Mirage добавил в игру антипиратскую защиту

Компанияпозаботилась о безопасности, добавив в первый пострелизный патч антипиратскую защиту

Информацию об этом нашли владельцы ПК-версии игры в окне Ubisoft Connect, в то время как сам издатель, представив список изменений, не говорил о внедрении Denuvo.

Защита от взлома Denuvo было добавлена в игру https://meta.masto.host/@deckverse

Патч 1.0.2 избавил игру от мелких недочетов в геймплее, в частности, пользователи больше не будут страдать от некорректного отображения урона противников или неправильного применения способности автоматического подбора предметов.

Также патч внес улучшения в интерфейс и устранил некоторые неисправности с квестами и NPC.

Выход Assassin's Creed: Mirage состоялся 5 октября на ПК, iOS и два поклонения консолей PlayStation и Xbox. В игре присутствует русская локализация текста.