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    Первый патч для Assassin's Creed: Mirage добавил в игру антипиратскую защиту

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    Компания Ubisoft позаботилась о безопасности Assassin's Creed: Mirage, добавив в первый пострелизный патч антипиратскую защиту Denuvo.

    Assassin's Creed: Mirage
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    Assassin's Creed: Mirage

    Информацию об этом нашли владельцы ПК-версии игры в окне Ubisoft Connect, в то время как сам издатель, представив список изменений, не говорил о внедрении Denuvo.

    Защита от взлома Denuvo было добавлена в игру
    https://meta.masto.host/@deckverse

    Патч 1.0.2 избавил игру от мелких недочетов в геймплее, в частности, пользователи больше не будут страдать от некорректного отображения урона противников или неправильного применения способности автоматического подбора предметов.

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    • Также патч внес улучшения в интерфейс и устранил некоторые неисправности с квестами и NPC.

    Выход Assassin's Creed: Mirage состоялся 5 октября на ПК, iOS и два поклонения консолей PlayStation и Xbox. В игре присутствует русская локализация текста.

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