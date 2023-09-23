Идрис Эльба в новом трейлере Cyberpunk 2077: Призрачная свобода

Британский актер Идрис Эльба вновь блеснул своим мастерством, сыграв в кинематографическом трейлере

Его персонаж Соломон Рид решил пойти ва-банк в борьбе с несправедливостью, которая окутала Найт-сити, но, поставив на кон все, можно облажаться. Поэтому в Cyberpunk 2077: Призрачная свобода появится дерево навыков, позволяющее геймерам стать сильнее.

Кинематографический трейлер Cyberpunk 2077: Призрачная свобода

Также в трейлере показан геймплей, а в конце — кадры со знакомыми Соломона Рида, среди которых Джонни Сильверхэнд, Сойка и др.

Выход дополнения намечен на 26 сентября, оно будет доступно на ПК и текущих версиях консолей PlayStation и Xbox.