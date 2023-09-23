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    Идрис Эльба в новом трейлере Cyberpunk 2077: Призрачная свобода

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    Британский актер Идрис Эльба вновь блеснул своим мастерством, сыграв в кинематографическом трейлере Cyberpunk 2077: Призрачная свобода.

    Cyberpunk 2077: Призрачная свобода
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    Cyberpunk 2077: Призрачная свобода

    Его персонаж Соломон Рид решил пойти ва-банк в борьбе с несправедливостью, которая окутала Найт-сити, но, поставив на кон все, можно облажаться. Поэтому в Cyberpunk 2077: Призрачная свобода появится дерево навыков, позволяющее геймерам стать сильнее.

    Кинематографический трейлер Cyberpunk 2077: Призрачная свобода

    Также в трейлере показан геймплей, а в конце — кадры со знакомыми Соломона Рида, среди которых Джонни Сильверхэнд, Сойка и др.

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