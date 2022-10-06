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    Ютубер сделал симуляцию церемонии вручения «Золотого мяча» в FIFA 23 до 2036-го года

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    Ютубер Maestro в будущее с помощью «Режима карьеры» в FIFA 23, сделав симуляцию календаря до 2036-го года с целью узнать, кто из футболистов насобирает больше «Золотых мячей» за 14-летний отрезок.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Основной спор шел между двумя лучшими форвардами нового поколения — Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

    Симуляция «Золотого мяча» до 2036-го года

    Суммарно в копилку персональных трофеев французского страйкера упали 7 «Мячей» (2022, 2023, 2025, 2028, 2029, 2030,2032), в то время как норвежский терминатор урвал пять наград (2024, 2026, 2027, 2031, 2036).

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    • В эпоху великих позже вписался Ансу Фати (2033), а спустя год мощнее остальных провел год Джил Алвес в составе «Вулвз». Год 2035-й стал знаковым для польского ноуэнйма Мациека Качмарека, а под занавес карьеры еще один ЗМ получил 36-летний Холанд.

    FIFA 23 — последняя часть футбольного симулятора от EA, релиз которого состоялся 30 октября на ПК и консоли двух поколений.

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