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    • EA представила список 10 сильнейших футболистов в FIFA 22
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    EA представила список 10 сильнейших футболистов в FIFA 22

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    Разработчики из EA опубликовали топ-10 лучших футболистов в новой части FIFA.

    Лео Месси в FIFA 22
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    Лео Месси в FIFA 22

    Самым сильным игроком оказался Лионель Месси, представляющий с этого сезона «Пари Сен-Жермен». Аргентинец получил рейтинг 93.

    Второе место досталось Роберту Левандовскому из «Баварии» (92), а тройку лидеров замкнул Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» (91).

    Рейтинг 91 также заполучили Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Киллиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ») и Ян Облак («Атлетико»). По 90 поинтов ребята из EA подарили Гарри Кейну («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси») и Мануэлю Нойеру («Бавария»).

    Релиз FIFA 22 запланирован на 27 сентября 2021 года.

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