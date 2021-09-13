EA представила список 10 сильнейших футболистов в FIFA 22

Лео Месси в FIFA 22 Фото: twitter.com
Самым сильным игроком оказался Лионель Месси, представляющий с этого сезона «Пари Сен-Жермен». Аргентинец получил рейтинг 93.
Второе место досталось Роберту Левандовскому из «Баварии» (92), а тройку лидеров замкнул Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» (91).
🚨 THE TOP 10 PLAYERS IN #FIFA22 🚨— ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2021
👀 #FIFARatings pic.twitter.com/SGwOfwfU2j
Рейтинг 91 также заполучили Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Киллиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ») и Ян Облак («Атлетико»). По 90 поинтов ребята из EA подарили Гарри Кейну («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси») и Мануэлю Нойеру («Бавария»).
Релиз FIFA 22 запланирован на 27 сентября 2021 года.