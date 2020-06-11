В FIFA 20 появилось испытание с наградой в качестве карточки игрока сезона из топ-5

С 9 июня вдобавлено новое испытание создания команды

После формирования состава пользователь гарантированно получит карточку игрока сезона из топ-5 чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия или Франция).

Для того чтобы успешно пройти испытание, минимальный рейтинг команды должен быть равен 86 при сыгранности в 60. В составе также обязательно присутствие минимум одного футболиста сезона или футболиста недели. Для сбора подобной команды потребуется около 140 тысяч FUT Coin. Пройти новое испытание можно до 21:00 мск 12 июня. 0