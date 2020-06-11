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    В FIFA 20 появилось испытание с наградой в качестве карточки игрока сезона из топ-5

    Игры FIFA 20 Electronic Arts
    С 9 июня в FIFA 20 добавлено новое испытание создания команды «Гарантия люкс Team Of The Season на данный момент».

    Обложка FIFA 20
    Обложка FIFA 20

    После формирования состава пользователь гарантированно получит карточку игрока сезона из топ-5 чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия или Франция).

    Для того чтобы успешно пройти испытание, минимальный рейтинг команды должен быть равен 86 при сыгранности в 60. В составе также обязательно присутствие минимум одного футболиста сезона или футболиста недели. Для сбора подобной команды потребуется около 140 тысяч FUT Coin. Пройти новое испытание можно до 21:00 мск 12 июня. 0

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