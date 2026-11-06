Известный комментатор Алексей Андронов специально для LiveSport.Ru высказался о диспозиции в европейском футболе по мотивам матчей Еврокубков.

— Ни для кого не секрет, что я не люблю «Реал». Ни в одном матче не могу за него переживать. Но с учетом того, как происходило назначение Моуриньо, и в сезоне подвижки, симпатии возникают. Наверное, перед ним можно снять шляпу. Все ждали скандалов и деспотизма, даже маразма с его стороны. Но ничего этого мы не видим. «Реал» отлично сыграл в «классико», многим доказывает свою силу, в том числе и в Лиге чемпионов.

В Англии «Ливерпуль» потрясывает. К выезду в Турции так нельзя легкомысленно относиться. Английским клубам особенно. Проиграли «Арсеналу», теперь здесь. Эпоха, которую строил Клопп, закончилась. Надо искать что-то новое. Но я бы не стал делать какие-то далеко идущие выводы, «Ливерпуль» еще не обустроен. Если говорить о «Сити», то здесь задача не топтать всех на групповом этапе в ЛЧ, а спокойно отобраться в плей-офф. На мой скромный взгляд, это где-то уровень четвертьфинала. Из английских клубов особняком стоит «Арсенал». Забавно выглядит «Манчестер Юнайтед». Время оценивать эти команды придет позже.

Феномен «Комо» впечатляет. Команда разгуливается с каждым следующем матчем. Наверное, уровень Сеска сможем оценить, когда он окажется в команде с большим давлением. Пример на поверхности — Хаби Алонсо. В «Байере» все получилось, но там нет требовательности публики к результату, как и в «Комо». Продолжим наблюдать за этой сказкой.

Меня, естественно, радует Дортмунд, давний ее болельщик. Очень важные очки вновь научилась забирать. И за «Баварию» сейчас все болеем, когда Компани отстранен по медицинским соображениям. Тренирует команду не пойми кто, но очень солидно сыграли с «Атлетико», с большим запасом.

Если говорить в целом об этом этапе, то, конечно он нужен. Должны оцениваться команды, которые не будут в плей-офф соискателями чего-то. Понятно, что проваливается «Слован» с Яя Туре и 1-18, но это мелочи жизни. Раньше в группах бывали ситуации, когда все с самого начала ясно. Сейчас такого нет. Даже у «Баварии» возникают проблемы, как мы видели в Порту. Нынешний формат гораздо интересней. По динамике «Реал» сегодня на первом месте. Но главный фаворит Лиги чемпионов — «Бавария».