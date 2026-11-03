«Тенерифе» 3 ноября объявил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля. Новость появилась на официальном сайте клуба. Накануне 30-летний футболист был госпитализирован после столкновения с вратарём «Андорры» в матче второго дивизиона чемпионата Испании.

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Что произошло

Встреча проходила 2 ноября на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес». На седьмой добавленной ко второму тайму минуте при счёте 2:2 вратарь гостей Хесус Овоно вышел далеко из штрафной, пытаясь прервать длинную передачу, и сбил де Мигеля в центральном круге. Голкипер получил прямую красную карточку, а нападающий остался лежать на газоне. Игроки обеих команд вскоре заметили, что футболист потерял сознание, и позвали медицинскую бригаду. Матч был остановлен.

По информации Diario de Avisos, де Мигель перенёс остановку сердца и дыхания, продолжавшуюся около 20 минут. По информации испанских СМИ, медики провели сердечно-лёгочную реанимацию и восстановили пульс. Футболиста доставили в университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-Канделария и поместили в отделение интенсивной терапии.

Первоначально «Тенерифе» сообщал, что состояние де Мигеля тяжёлое, но стабильное, однако в ночь на 3 ноября клуб объявил об ухудшении его неврологического состояния, а утром подтвердил смерть нападающего.

«Потрясённые горем, с комом в горле и всё ещё не веря в случившееся, мы сообщаем, что во вторник, 3 ноября 2026 года, в 08:00 скончался Хесус де Мигель Аламеда.

Нет слов, которые могли бы утешить, и ничто не способно облегчить эту боль. Мы разделяем горе его семьи, близких и всех, кому дорог „Тенерифе“ и кто сегодня оплакивает эту трагическую потерю.

Семья Хесуса де Мигеля благодарна за каждое выражение поддержки и от всего сердца просит с предельным уважением отнестись к её частной жизни в эти тяжёлые минуты», — говорится в заявлении клуба.

Что известно о футболисте

Хесус де Мигель родился в 1996 году в Мадриде и большую часть карьеры провёл в клубах низших лиг. Перед сезоном-2025/26 он перешёл в «Тенерифе» из «Кастельона», забил 11 голов в 29 матчах третьего дивизиона и помог своей новой команде вернуться в Сегунду.

Соболезнования близким нападающего и клубу выразили «Андорра», «Реал», «Барселона», «Атлетико» и испанская футбольная федерация. Мадридский «Реал» начал сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

Какие матчи перенесены

Королевская испанская футбольная федерация уже официально объявила о переносе назначенных на 3 ноября встреч первого раунда мужского Кубка Испании и третьего раунда женского турнира. Новые даты проведения матчей в сообщении не указаны.