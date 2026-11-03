Представители руководства «Манчестер Юнайтед» видят в Унаи Эмери идеального главного тренера для долгосрочного развития команды. Однако «Астон Вилла» не намерена отпускать испанца. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Влиятельные люди в "Манчестер Юнайтед" считают Эмери идеальным тренером, с которым можно строить будущее клуба. Но нужно уважать "Астон Виллу"», — заявил Романо.

По информации журналиста, в бирмингемском клубе Эмери отвечает далеко не только за игру команды, но и участвует в принятии трансферных и других ключевых решений. «Вилла» рассчитывает на него в долгосрочной перспективе и расставаться с ним не планирует: президент по футбольным операциям Роберто Олабе и директор по спортивным операциям Дамиан Видагани считают Унаи важнейшей фигурой в проекте.

Почему обсуждают смену тренера

«МЮ» продолжает возглавлять Майкл Каррик, который в январе принял команду до конца сезона, а в мае получил контракт до 2028 года. Однако сейчас «Юнайтед» не побеждает девять матчей подряд во всех турнирах. После поражения от «Челси» (0:2) команда занимает 17-е место в АПЛ с семью очками и лишь благодаря разнице мячей находится вне зоны вылета. Несмотря на затянувшийся кризис, руководство пока сохраняет Каррика на посту.

Вопросы о возможной отставке стали одной из тем пресс-конференции перед встречей с «Ромой». Каррик заявил, что обсуждение его будущего не влияет на подготовку команды, и подчеркнул, что сосредоточен на ближайшем матче.

Кандидатура Эмери текущим задачам «Манчестер Юнайтед» вполне соответствует: испанцу уже удавалось поднять другой клуб АПЛ из нижней части таблицы до Лиги чемпионов. Он возглавил «Астон Виллу» осенью 2022 года, когда та находилась рядом с зоной вылета, а сезон-2023/24 завершил на четвёртом месте. В мае 2024-го клуб объявил о продлении контракта с испанцем до 2029 года.

Весной 2026-го бирмингемцы выиграли Лигу Европы, разгромив «Фрайбург» в финале — 3:0. Это первый крупный трофей «Виллы» за 30 лет и пятая победа Эмери в турнире: ранее он трижды выигрывал его с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом».

Что будет дальше?

3 ноября «МЮ» примет «Рому» в Лиге чемпионов, а «Астон Вилла» в тот же день сыграет на выезде с «Барселоной». Уже 8 ноября команды Каррика и Эмери встретятся на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ.