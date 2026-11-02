Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в ближайшее время восстановится после повреждения голеностопа. Ожидается, что футболист приступит к тренировкам в общей группе в четверг, 5 ноября.

Арсен Захарян globallookpress.com

Хавбек получил травму во время тренировочного занятия и из-за этого пропустил матч 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», в котором баскская команда уступила со счётом 1:2.

«В четверг Арсен Захарян вернётся к тренировкам "Реал Сосьедада". У него небольшое растяжение лодыжки», — сообщил «Евро-Футбол. Ру» пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

В нынешнем сезоне российский футболист провёл семь матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.